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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. فنان شهير يوجه رسالة إلى كهربا.. وتطورات الحالة الصحية لـ حلمي بكر بعد عودته للعناية المركزة

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية ، نستعرض ابرزها فى السطور التالية :

 

احتل المركز الثالث.. تعرف على إيرادات فيلم أنا لحبيبي بعد طرحه أمس

طرح ليلة أمس فيلم أنا لحبيبي ، والذي تدور أحداثه قى إطار إجتماعي رومانسي ، ويشارك فى بطولته كريم فهمي وياسمين رئيس . 

وتمكن فيلم أنا لحبيبي ، من تحقيق إيرادات فى شباك التذاكر أمس ، وصلت الى 173,542 ، وهو ما أهله للحصول على المركز الثالث .

بعد غياب 7 سنوات.. تامر حسني يشوق الجمهور لحفله الغنائي في لبنان

شوق الفنان تامر حسني الجمهور، لحفله الغنائي القادم في لبنان، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب تامر حسني في منشور له: “بعد غياب أكثر من 7 سنوات عن لبنان الغالي وشعب لبنان الحبيب إن شاء الله مستنيكو يا حبايب قلبي في حفلنا الكبير وهو ده قصدي هيدي هوي، لبنان بقى”.

الغرامة كدا كدا هتدفع|محمد عز يوجه رسالة لـ«كهربا» بعد فوز الأهلي على أوكلاند

علق الفنان محمد عز على منشور لاعب النادي الاهلي محمود كهربا الذى نشره ليلة أمس على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” ، بعد فوز فريقه على نادي أوكلاند سيتي . 

حيث نشر محمود كهربا فيديو الى ثالث أهداف الأهلي فى مرمي أوكلاند سيتي ، والذى ساهم كهربا فى أهرازه ، وعلق الفنان محمد عز قائلاً : قالك الغرامة كدا كدا هتتدفع انما لو كهربا هننور ازاااااي مليون مبروك يا اخويا ".

رفع فيلم "شلبى" من دور العرض السعودية.. تفاصيل


قررت عدد من دور العرض السينمائية السعودية رفع فيلم " شلبى" من السينمات بعدما حقق إجمالى إيرادات بلغت حوالي ٣ مليون و ٣٠٠ ألف ريال سعودي منذ طرحه فى دور العرض السعودية.

فيما حقق فيلم “شلبي” الذى يقوم ببطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز وروبي نجاحا ملحوظا حيث وصل حجم إيراداته فى مصر فى أسبوع عرضه الثالث  2,112,561 مليون جنيه، وبذلك يكون قد حقق فيلم شلبي مجمل ايرادات  8,905,868 مليون جنية مصري .
 

بسبب الانفعالات .. عودة حلمي بكر للعناية المركزة ومنع الزيارة l تفاصيل

كشفت الفنانة نادية مصطفي عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين عن عودة الفنان حلمي بكر إلى العناية المركزة مرة أخري بناءاً على قرار الاطباء بعد تعرضه إلى مضاعفات . 

وقالت الفنانة نادية مصطفي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : الأطباء قرروا عودة الفنان حلمي بكر الى العناية المركزة مرة أخري ، ومنع الزيارة عنه ، بعدما كان قد تم نقله إلى غرفة عادية . 

قبل مباراة الأهلي وأوكلاند سيتى بكأس العالم للأندية.. نجمات يدعمن كهربا

على الشاشة والحقيقة.. نجمات وأزواجهن في دراما رمضان 2023

جزائي أموت شحات ..ممثل شهير :عايش على الزعتر من شهور ونسيت الفاكهة

صدم بطل مسلسل بطل الحارة جمهوره بعدما إعلن عن تعرضه الى أزمة مالية شديدة ، منذ عدة أشهر .

وقال الفنان السوري الشهير هاني شاهين بطل مسلسل باب الحارة فى تصريحات  للصحف اللبنانية : لا أكل سوي الزعتر و الزيت منذ ما يقرب من 20 يوم ، ولم أشتري الفواكه من منذ ما يقرب من العام .

على الشاشة والحقيقة.. نجمات وأزواجهن في دراما رمضان 2023

تشهد دراما 2023 عددا من الظواهر الفنية ، حيث من المقرر أن يتواجد عدد من الثنائيات فى هذا الشهر الكريم على شاشة التليفزيون ، ولكن هذا العام ستكون الثنائيات بشكل مختلف ، حيث يجتمع على الشاشة عدد من الفنانات وأزواجهن فى اعمال درامية .

 

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