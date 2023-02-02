الأمانة العامة للتعاون الخليجي تشارك في الحوار الآسيوى العربي

شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلة في مكتب براءات الاختراع، في الاجتماع الذي تنظمه المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) بالتعاون مع مكتب براءات الاختراع الياباني (JPO) وجامعة الدول العربية بعنوان "الدورة الثالثة للحوار الآسيوي العربي بشأن الملكية الفكرية بين اليابان والدول العربية"، والتي تم عقدها بمقر جامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية (القاهرة) من 31 يناير-1 فبراير .

ويهدف الحوار العربي الآسيوي الثالث، الذي يشارك فيه مجموعة واسعة من المختصين والمهتمين، إلى إتاحة الفرصة لتبادل الآراء والمعلومات حول سياسة الملكية الفكرية ومنها براءات الاختراع، والاتجاهات الناشئة في مجال الملكية الفكرية، وتحديد أفضل الممارسات في الانتفاع بنظام الملكية الفكرية من أجل تعزيز جوانب التنمية، بالإضافة إلى استكشاف مجالات التعاون الممكنة.