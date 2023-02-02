المجر تحدد شروط انضمام أوكرانيا لـ الاتحاد الأوروبي.. تفاصيل

قالت رئيسة المجر، كاتالين نوفاك، إنه إذا أرادت أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فعليها ضمان حقوق الأقليات القومية على أراضيها، كما أن موقف المجر هذا مدعوم من قبل رئيسي النمسا وإيطاليا.

وقالت نوفاك: "إذا كان هدف أوكرانيا هو عضوية الاتحاد الأوروبي، فمن الضروري ضمان حقوق الأقليات. وهناك موقف مشترك في هذا الشأن، لأن أولئك الذين لديهم فهم للمشكلة، بمن فيهم رئيسا النمسا وإيطاليا يدعمون القضية”.

وأشارت إلى أن 150 ألف مجري يعيشون في ترانسكارباثيا "يحتاجون إلى أن يكونوا قادرين على استخدام لغتهم الأم في الحياة اليومية".

وأكدت "سنبذل قصارى جهدنا لضمان حقوق أقليتنا التي تعيش في أوكرانيا بشكل كامل".

وقالت: "نحن نصر على ضمان حقوقهم ، لكن التغييرات التشريعية الأخيرة لا تسير في الاتجاه الصحيح، فهم يحرمون الأقلية المجرية من ممارسة حقوقهم، وهناك عدد من الإجراءات ضد الأقليات تجري في ترانسكارباثيا".

وأشارت إلى أنه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لم يرد أي رد على تصريحاتها بشأن هذا الأمر.