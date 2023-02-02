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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مكافحة التهرب الجمركي تحرر 984 محضر لبضائع متنوعة خلال عام 2022

صدى البلد

حررت الادارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية دعم عمليات برئاسة محمد شاهين مدير عام الإدارة 984 محضر ضبط وتهرب جمركى لبضائع متنوعة خلال عام 2022 بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 .

وتشكلت لجان الضبط من حسن الأدهم مدير إدارة المعلومات وإبراهيم الجندى مدير إدارة مكافحة غرب بورسعيد ومحمد الرازقى مدير إدارة التنسيق والمتابعة ووائل الحسني ومحمد مامون ومحمود حسن ومحمد حسين وطارق مرسال والسيد أبو خضير مدير إدارة مكافحة نويبع وهيثم الأطرش مدير إدارة مكافحة دمياط وأمجد حلمى رئيس قسم المكافحة بدمياط ومحمد عباس مدير إدارة مكافحة السخنة ومحمود شعبان بمكافحة السخنة .

وكانت أغلب المضبوطات عبارة عن إكسسوار محمول وأدوات منزلية وأدوات صحية ورولمان بلى ومستلزمات انتاج ومواسير نحاس وأجزاء أجهزة إضاءة وعدد يدوية .

وبلغت قيمة المضبوطات مليار و 635 مليون و456 ألف و644 جنيه.

وبلغ إجمالي المتحصلات 302 مليون و114 ألف و612 جنيه .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك و ياسر الشماع رئيس الإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الشرقية الجمركية بتشديد الرقابة الجمركية واحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.

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