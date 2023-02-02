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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في اتصال هاتفي ..

وزير الخارجية ونظيره القبرصي يتفقان على مواصلة التنسيق في القضايا المشتركة

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً اليوم الخميس من يوانيس كاسوليديس وزير خارجية قبرص.

تناول الاتصال مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، التي شهدت تطوراً نوعياً كبيراً خلال السنوات الماضية، وتم التأكيد على أهمية متابعة مشروعات التعاون بصفة دورية لضمان تنفيذها بما يعود بالمنفعة والمصلحة على شعبى البلدين. 

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين أشادا خلال الاتصال بقوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلديّن، وأواصر الصداقة التي تجمع بينهما، وتم الاتفاق علي مواصلة التنسيق فيما بينهم فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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