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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقبلش أكون الزوجة الأولى.. كاتبة مصرية تثير الجدل: مش هعرف أوفي حقوق الراجل

آية الغمري تثير الجدل
آية الغمري تثير الجدل برأيها في الزواج

مقبلش أكون زوجة أولى، بهذه الكلمات تصدر اسم الكاتبة والمدونة آية الغمري مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية، بعدما نشرت رأيها في الزواج.

كاتبة ترفض أن تكون زوجة أولى

بررت آية الغمري رأيها برفض مكانة الزوجة الأولى لأنها تعتقد أن شخصية الرجل لا تظهر قبل 35 عاما، كما أن معاونة الزوجة زوجها في الفترة الأولى “مرحلة التأسيس” كما وصفتها تعد فترة صعبة.

واستكملت: “لأن محدش ينفع يصبر للسن ده بدون زواج، فأنا شايفة مكانة الزوجة التانية لذيذ جداً، و آهو تكوني انتي كمان أسستي لنفسك، و ع الرايق كده، بلا تعب بلا كفاح”.

انقسمت الآراء بين الهجوم والمزاح، إذ اعتبرت الكثير من الفتيات أنها كانت تمزح، لكن سرعان ما خرجت آية لتؤكد أن رأيها حقيقي.

وقالت في مقطع فيديو يحمل عنوان “مميزات الزوجة الثانية” أن الزوجة الثانية لها مزايا كثيرة، مثل الحفاظ على حريتها وعلاقتها بالرجل، والتي تنحصر في أنها رجل وامرأة فقط دون الوضع في الاعتبار أمور أخرى مثل المجتمع والأم.

كاتبة تسرد مميزات الزوجة الثانية

بالإضافة إلى أن مكانة الزوجة الثانية تتيح للمرأة وجود حياة ثانية وأصدقاء وعمل، “مش شغل البيت والعيال والتنضيف والراجل الجاي” كما قالت.

واستكملت أن الزوجة الثانية لا تكون ملتزمة بحضور المناسبات والأفراح، بل تصبح مسؤولية الزوجة الأولى، وتقول: “لكن ما أقوله ينفع لناس وناس تانية لأ”.

وأضافت أن حياتها الشخصية لاولادها وعملها لهذا ترى أنها لن تستطيع تحمل مسؤولية رجل طوال الوقت، “هيزعل مني ومش هقدر أكمل حقوقه 24 ساعة في الأسبوع".

وكشفت أنه عندما يتقدم شاب لخطبتها ترفض أن تكون الزوجة الأولى، “بقول السبب لأن ببقى عاوزة يبقى لي حياتي”.

الزوجة الاولى الزوجة الثانية مواقع التواصل الاجتماعي

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