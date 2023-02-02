أدوية تخسيس تنهي حياة 32 شخصا في بريطانيا .. تقرير يكشف

عرضت فضائية "العربية"، تقريرا يكشف أن بريطانيا تدق ناقوس الخطر من عقاقير تخسيس.

وأوضح التقرير أنه في بريطانيا مركب كيميائي شديد السمية يباع بشكل غير قانوني كحبوب لخسارة الوزن وهو متهم بوفاة 32 شخصا في البلاد.

وأشار التقرير إلى أن وزير الدولة للأمن في بريطانيا قال إنه سيعيد تصنيف حبوب إنقاص الوزن التي تحتوي على مادة DNP على أنها سم، ليدخل التشريع الجديد الذي ينظم استخدام المادة حيز التنفيذ في مطلع أكتوبر من العام الجاري .

السمنة

وتابع ان التقرير كان في أساسه أن ناشطا توفيت ابنته عام 2017 بسبب تناولها لهذه الحبوب ويضغط على الحكومة اليوم منذ ذلك الحين لحظر استخدام المادة، وبمجرد أن تصبح اللوائح سارية المفعول سيحظر بيع DNP بشكل قانوني إلإ من قبل صيدلي لديه ترخيص عن وزارة الداخلية.

أدوية التحنيف



وكشف التقرير أن أدوية التحنيف تشير إلى المكملات الغذائية التي تساعد على إنقاص الوزن عن طريق منع امتصاص الدهون أو الكربوهيدرات، أو تقليل الجوع أو تسريع عملية التمثيل الغذائي، ويعاني أكثر من مليار شخص على مستوى العالم من السمنة في 2022 والنسبة تتزايد كل عام.

وقدرت قيمة سوق عقاقير إنقاص الوزن العالمية بـ 34.5 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 39.18 مليار دولار خلال العام الجاري.