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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طبيب بمستشفى النور المحمدي بالمطرية يكشف تفاصيل الحريق.. فيديو

حريق مستشفى النور
حريق مستشفى النور المحمدي بالمطرية

أكد الدكتور علي محمد الدسوقي، استشاري التخدير والعناية المركزة، في مستشفى النور المحمدي بالمطرية، أن الحريق نشب بالمستشفى وبدأت أصوات الاستغاثة تتعالى مع هلع من المواطنين المتواجدين داخل المستشفى.

 

وقال محمد علي الدسوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أنه كان معي حالة لطفلة وقت الحريق، مؤكدا أنه كان لدي إصرار باستكمال عملي والتواجد مع الطفلة حتى مرحلة الإفاقة.

 

 انقطاع الكهرباء نتيجة الحريق.

وتابع  استشاري التخدير والعناية المركزة، في مستشفى النور المحمدي بالمطرية، انه قمت بإنقاذ الحالة بتوفير الأكسجين للتنفس بعد انقطاع الكهرباء نتيجة الحريق. 

استشاري التخدير مستشفى النور المحمدي العناية المركزة الحريق انقطاع الكهرباء

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