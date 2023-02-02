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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توجيهات من رئيس اتحاد القوة للاعبات في تصفيات منتخب مصر

صدى البلد

حرص اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري والعربي للقوة على توجيه اللاعبات المشاركات في تصفيات اختيار منتخب مصر للقوة البدنية المقامة حاليًا بمركز شباب بني سويف الجديدة .

وركز اللواء محمود بركات خلال حديثه مع اللاعبات على ضرورة الالتزام بالزي الرسمي للعبة خلال التصفيات المقامة لاختيار اللاعبين الذين سيمثلون مصر في بطولة كأس العالم للقوة البدنية اوائل شهر مارس المقبل بمدينة الغردقة .

ويتكون الزي الرسمي لرياضة القوة البدنية من البدلة والحذاء الرياضي وفق تعليمات الاتحاد الدولي للعبة .

وتقام اليوم فعاليات اليوم الثالث والأخير  من تصفيات اختيار عناصر منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس العالم .

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