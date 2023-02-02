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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحثة سياسية : وعود الغرب لأوكرانيا لن يثني روسيا عن عملياتها العسكرية

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

قالت الدكتور علا شحود، الأكاديمية والباحثة السياسية، إن العملية العسكرية الخاصة التي بدأتها روسيا في أوكرانيا قاربت العام، وهناك الكثير من التوقعات التي يتوقعها الجميع من الجانبين الأوكراني والروسي، كما ستعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي في الـ24 فبراير الجاري في ذكرى اتمام العملية عاما كاملا.

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وأضافت خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، «بعد أن طالبت روسيا بعقد الجلسة في الثامن من فبراير، ولكنها سوف تعقد بعد اتمام عام على هذه الحرب، كانت رسائل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم واضحة ومباشرة للجانب الأوكراني والأوروبي والأمريكي، فكل ما قاله الرئيس فلاديمير بوتين اليوم في كلمته كانت تشير كل العبارات بأنه لا انسحاب ولا تراجع ولا هزيمة لروسيا في عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مهما قدمت الدول الغربية من مساعدات ودبابات وقذائف ومدرعات للجانب الأوكراني».

وتابعت الباحثة السياسية: «اليوم نشهد وعودا من الدول الأوروبية والجانب الأمريكي بتقديم الدبابات الثقيلة، وربما نشهد وعودا قريبة بتقديم الطائرات، ولكن كل هذا لن يثني روسيا عن المضي قدما في هذه العملية العسكرية".

روسيا العملية العسكرية أوكرانيا الحرب الروسية اخبار التوك شو

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