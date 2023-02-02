عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ كبد: ما حدث بقطاع الصحة خلال 8 سنوات الماضية غير مسبوق

100 مليون صحة
100 مليون صحة

أكد الدكتور هشام الخياط أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، أن المبادرات الصحية الرئاسية متعددة ومنها مبادرة الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية .

 

وزير الصحة: نستهدف زيادة عدد الوحدات المخصصة لعلاج الرجل

"الصحة": تعاون مع "جايكا" لإدارة المستشفيات وجودة الخدمات وسلامة مرضى التأمين الشامل

وقال هشام الخياط في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز ":"  ما حدث من تطوير في قاطع الصحة خلال الـ 8 سنوات الماضية غير مسبوق ".

 

وأضاف هشام الخياط:"  مبادرة الكشف عن فيروس سي أدت إلى القضاء على فيروس سي في مصر، والمؤتمرات الطبية الدولية تشيد  بالمبادرة المصرية للكشف عن فيروس سي "

 

وتابع هشام الخياط :"  لدينا مبادرة رئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات وهذه المبادرة  أدت إلى القضاء على قوائم انتظار طويلة في مختلف التخصصات الطبية، حيث تم إجراء أكثر من 1.1 مليون عملية جراحة في مختلف التخصصات ضمن مبادرة قوائم الانتظار ".

 

وأكمل هشام الخياط :"  لدينا  مبادرة الكشف المبكر لعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة ، إضافة إلى مبادرة نور الحياة لعلاج ضعف وفقدان البصر ".

الصحة قطاع الصحة أستاذ كبد اخبار التوك شو مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات .. اعرف نتيجتك الآن

إعلامي شهير يفجر مفاجأة بشان قضية كهربا

مرتضى منصور يشكر وزير الشباب على سرعة استجابة طلبه .. تفاصيل

الإيقاف وحظر النشاط.. ننشر عقوبات كهربا المتوقعة من جلسة استماع فيفا

في أزمة الزمالك .. فيفا يحسم مشاركة كهربا أمام سياتل الأمريكي

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 2 فبراير 2023

طلب عاجل لـ الأهلي من الفيفا .. تفاصيل

رسالة إبراهيم فايق للجماهير البيضاء بعد أزمة رئيس الزمالك

ترشيحاتنا

بعد قرار المركزي تثبيت الفائدة.. أسعار الدولار اليوم الخميس 2 فبراير 2023

أعظم وصايا النبي قبل النوم ليلة الجمعة.. تحصد بها 5 فوائد

مفاجأة في سعر الدولار عقب قرار البنك المركزي تثبيت الفائدة| تفاصيل

أسامة ربيع عن تحقيق أعلى إيراد شهري: الفضل يعود للقناة الجديدة

كارثة اقتصادية.. بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن رفع سقف الديون

البنك المركزي يوضح أسباب تثبيت سعر الفائدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير خطير .. هؤلاء الرجال الأكثر عرضة لفقدان الخصوبة

نوع فاكهة بديل لواقي الشمس ..تعرفي عليه

أوعى تستخدمها.. أدوية تزيد الخرف وضعف الذاكرة بنسبة بـ 79%

5 طرق خارقة ومضمونة لنسف دهون البطن

فيديو

لم أتخيل هذه المرحلة.. الممثل السوري هاني شاهين يروي معاناته مع الفقر

بعد مباراة الأهلي وأوكلاند.. سر خضوع حسين الشحات وإليو ديانج لاختبار المنشطات|فيديوجراف

تردد قناة Aea| مواعيد مباريات الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية.. فيديوجراف

مطالب برلمانية بـ زيادة دعم بطاقة التموين | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ