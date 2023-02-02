أستاذ كبد: ما حدث بقطاع الصحة خلال 8 سنوات الماضية غير مسبوق

أكد الدكتور هشام الخياط أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، أن المبادرات الصحية الرئاسية متعددة ومنها مبادرة الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية .

وقال هشام الخياط في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز ":" ما حدث من تطوير في قاطع الصحة خلال الـ 8 سنوات الماضية غير مسبوق ".

وأضاف هشام الخياط:" مبادرة الكشف عن فيروس سي أدت إلى القضاء على فيروس سي في مصر، والمؤتمرات الطبية الدولية تشيد بالمبادرة المصرية للكشف عن فيروس سي "

وتابع هشام الخياط :" لدينا مبادرة رئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات وهذه المبادرة أدت إلى القضاء على قوائم انتظار طويلة في مختلف التخصصات الطبية، حيث تم إجراء أكثر من 1.1 مليون عملية جراحة في مختلف التخصصات ضمن مبادرة قوائم الانتظار ".

وأكمل هشام الخياط :" لدينا مبادرة الكشف المبكر لعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة ، إضافة إلى مبادرة نور الحياة لعلاج ضعف وفقدان البصر ".