عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وحيد عبد المجيد : كتب هيكل تحتوي على ثروة معرفية حقيقية

صدى البلد

استضاف الصالون الثقافي في معرض القاهرة الدولي للكتاب   ندوة بعنوان"الكاتب محمد حسنين هيكل ( مئوية الميلاد) " بحضور جميل مطر وعبد الله السناوي ووحيد عبد المجيد.

قال وحيد عبد المجيد:" ما فعله الأستاذ هيكل في الأهرام كان مميزا فهو لم يحبها فقط بل حولها لمؤسسة صحفية، وهذه أول مرة يكون هناك مؤسسة صحفية بالمعنى الدقيق، مؤسسة صحفية تصدر إلى جانب الأهرام مطبوعات متعددة وتنشأ مراكز أبحاث، وبدأ هيكل بإصدار أول مجلة اقتصادية متخصصة باللغة العربية وهي الأهرام الاقتصادي بعد أن حولها من جريدة خاسرة إلى جريدة رابحة في أقل من عامين، وبعد 5 سنوات أسس "السياسة الدولية"، وفي هذا الوقت أنشأ مركزين بحثيين مركز الدارسات التاريخية لمصر المعاصرة وكان منفتحا على الجميع وكان هناك مركز اسمه "الدراسات السياسية والاقتصادية".

txt

جمال عبد الجواد: المكون الفكري والثقافي شرط لازم لحدوث الإرهاب

txt

بسبب الإرهاب .. وزيرة التضامن : السياحة خسرت في 30 سنة 208 مليار جنيه

وتابع قائلا:"  وكان هيكل يستوعب الجميع ويتفاعل مع كل التيارات دون حساسيات وبعد حرب ٦٧ بدأ التفكير في إنشاء مركز لدراسة هذا الكيان الذي حاربناه ولم نكن نعرف عنه شيئا وبدأ المركز كوحدة رئيسية في إطار مركز الدراسات التاريخية لمصر المعاصرة". 

وأضاف وحيد متابعا:" وتوسعت الوحدة تدريجيا في أواخر السبعينيات وحولها الى مركز "الدراسات الفلسطينية والصهيونية" والمركز كان يقدم مطبوعات فيها دراسة مطبوعية علمية وقدم مجلد اسمه "العسكرية الصهيونية" وكان يوميا هناك تقدير موقف يصل للزعيم الراحل عبد الناصر وفي ٧٢ دمجت كل المراكز". 

وقال :" كانت معرفتي بهيكل عن طريق كتاب صادر، سنة ٨٤ ذهبت لرحلة في الولايات المتحدة وحضرت كثير من وقائع حملة الانتخابات الأمريكية وقدمت كتابا عن تاريخ الانتخابات وموقع الشرق الأوسط منها وجزءا لدراسة الانتخابات، وعندما صدر الكتاب حدثني مكتبه وأخبروني أنهم يريدون رؤيتي والتناقش معي في الكتاب في تفاصيل كثيرة جدا".

وأضاف: "هيكل كان كاتبا للكتاب منذ بداية حياته، وكتبه فيها ثروة معرفية حقيقية، وأوائل الثمانينيات كانت كتبه تكتب اللغة العربية وتترجم،  وابتداء من كتاب "خريف الغضب" وضع تقليدا جديدا وهو أن يكتب الكتاب باللغة العربية واللغة الإنجليزية ويرسله للناشر الأجنبي فهو كان يكتب لقارئين مختلفين ولغتين مختلفتين".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعلامي شهير يفجر مفاجأة بشان قضية كهربا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات .. اعرف نتيجتك الآن

مرتضى منصور يشكر وزير الشباب على سرعة استجابة طلبه .. تفاصيل

طلب عاجل لـ الأهلي من الفيفا .. تفاصيل

كواليس صادمة في جلسة لجنة التظلمات بشأن قضية محمود كهربا

بعد تثبيت الفائدة.. أسعار الدولار اليوم الخميس 2 فبراير 2023

رسالة إبراهيم فايق للجماهير البيضاء بعد أزمة رئيس الزمالك

تراجع أسعار الدواجن ومنتجاتها وتوقعات بانخفاض جديد بنسبة 60 %

موضوعات متعلقة

جمال عبد الجواد: المكون الفكري والثقافي شرط لازم لحدوث الإرهاب

بسبب الإرهاب .. وزيرة التضامن : السياحة خسرت في 30 سنة 208 مليار جنيه

المركز القومي للترجمة يكشف عن الأكثر مبيعًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب

مصر و مكافحة الإرهاب.. ندوة بحثية بحضور وزيرة التضامن بالصالون الثقافي

وزير الثقافة الأسبق: أؤمن بوحدة المعرفة.. وهذه نصيحة أنيس منصور لي

مدير دار الرواق: نقدم خصومات تصل إلى 80% ولدينا إصدارات متنوعة و كتاب مهمين

قصور الثقافة: إصدارات طه حسين الأبرز .. والأسعار تبدأ من جنيه واحد

جمال عنايت: أسماء مهمة بكتابي تكشف المخفي في ثورة يناير

ترشيحاتنا

الطبيب صاحب القرار .. تعرف على شروط الزواج الجديدة

مرتضى منصور يهاجم حازم إمام بسبب أزمة قيد لاعبي الزمالك

بريطانيا: تعليم الأوكرانيين قيادة طائرة مقاتلة يستغرق 5 سنوات!

للمرة الخامسة على التوالي.. البنك المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة

قرار عاجل من الأهلي بشأن حسين الشحات عقب تألقه في كأس العالم للأندية

وزير الأوقاف : الرحمن مختص بكشف الكروب .. والرحيم بغفران الذنوب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل عروس.. مصور أفراح يكشف حيل لسيشن زفاف مثل الأجانب

وفاته هزت العالم.. لماذا رفض والد ريان تسمية شقيقه الرضيع باسمه؟

سعر خيالي.. فستان الملكة رانيا بالولايات المتحدة يبهر العالم

فقدان الوزن ودهون الدم ..تعرفي على أفضل مشروب يمكن تناوله على معدة فارغة

فيديو

نجل فنان شهير يصدم طفل بسيارته ويتسبب في وفاته..فيديو

منها ترحيل الأقساط.. قرارات عاجلة لدعم القطاع العقاري.. فيديو

بعد فيديو بعت عفش بيتي .. إحسان الترك يروي كواليس استجابة محمد رمضان

مصر تستعد لمشروعات تتجاوز 100 مليار دولار.. تصريحات مدبولي في قمة داكار..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ