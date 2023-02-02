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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار الندوات التوعوية بالمراكز الحضريه في سيناء

استمرار تنفيذ ندوات
استمرار تنفيذ ندوات التوعية حول مخاطر التدخين

 واصلت مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء  ،علي  تنفيذ  الندوات التوعويه بالمراكز الحضريه في مراكز سيناء، في  إطار الاهتمام الرئاسي بصحة المواطنين   بتوجيهات من وزير الصحة و السكان الدكتور خالد عبد الغفار وبتكليف من الدكتور طارق محمد وكيل وزارة الصحة و الدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائي .

وأكد مسئولي الثقافه الصحيه و الاعلام بإدارة العريش ، بمركز حضري وسط المدينه ،علي أهمية التغذية السليمة للوقاية من الأمراض و تناول وجبة الإفطار  ،   وأهمية احتواء الوجبات على غذاء صحي متوازن بعيداً عن الوجبات السريعة .

وأكدوا على ضرورة اتباع نظام غذاء صحي يتوافر فيه البروتينات و الفيتامينات و المعادن و الإكثار من الخضراوات و الفواكه و البعد عن السكريات ومحاولة  التقليل من النشويات لبناء اجسام سليمة تتحمل مستقبلا اعباء الحمل والولادة و ما قد تواجهه الحامل من مخاطر بسبب سوء التغذية.

 

الامراض السرطانية


و اكدوا ، على أهمية شرب كمية كافيه من الماء على مدار اليوم..و أوضحت اضرار التدخين على الفرد و المجتمع ، و انه من الأسباب الرئيسية للإصابة بالامراض السرطانية،  و تلف الاعصاب و ضعف الذاكرة،  و السكته الدماغيه ،و العمى ،و العديد من الامراض الآخرى  .


كما تم عرض طرق الإقلاع عن التدخين و أهمية الحفاظ على الصحة النفسية ودورها الرئيسي في تكوين شخصية متزنة بعيدا عن تجربة التدخين ، و اكدوا على ضرورة تجنب التدخين السلبي.
 

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