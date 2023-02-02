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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السنغالى يلتقى ممثلى الشركات المصرية ويشيد بما تمتلكه من خبرات

لقاء اليوم
لقاء اليوم

على هامش فعاليات قمة داكار الثانية لتمويل البنية التحتية، حرص الرئيس السنغالي ماكى سال، خلال مغادرته مقر انعقاد القمة فى ختام اليوم الأول، على تبادل أطراف الحديث مع ممثلى الشركات المصرية الذين تصادف وجودهم فى مدخل القاعة، حيث أشاد الرئيس "سال"، فى حضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بما تمتلكه الشركات المصرية من خبرات كبيرة، انعكست على الطفرة التى تشهدها مصر فى البنية التحتية.

وأكد الرئيس السنغالي على دعم بلاده لشركة "السويدى إلكتريك" المصرية، لتنفيذ المشروعات التى تم اليوم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها، ومنها مشروع إنشاء المدينة الاقتصادية المتخصصة "Sandiara"، والتى تأتي ضمن المشروعات التى قامت الشركة بعرضها على رئيس السنغال خلال قمة المناخ بشرم الشيخ، وتم اليوم توقيع مذكرات تفاهم بشأن البدء فى تنفيذها.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء للرئيس "ماكى سال" أن الشركات المصرية ستقوم بتنفيذ المشروعات المتفق عليها فى السنغال بأعلى معايير الجودة والكفاءة، ومصر لديها شركات متميزة فى مختلف مجالات البنية الأساسية، وهو ما عقب عليه الرئيس "سال" بالإعراب عن شكره لحرص مصر على تعزيز أواصر التعاون مع السنغال.

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