فاروق فلوكس: لا أتقاضى معاشا من نقابة الممثلين لأن غيري أولى به.. فيديو

حل الفنان القدير فاروق فلوكس، ضيفا على الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المُذاع عبر فضائية "المحور".

وقال الفنان القدير فاروق فلوكس،: "لا أتقاضى معاشا من نقابة الممثلين لأن غيري أولى به"، لافتا: "درست في كلية الحقوق بعد عملي مهندسا في المصانع الحربية".



وأشار الفنان القدير فاروق فلوكس،: "تتلمذت على يد الفنان القدير فؤاد المهندس في الجامعة"، موضحا: "بداية اكتشافي كانت على يد الفنان الكبير أبو بكر عزت".

وأوضح الفنان القدير فاروق فلوكس،: "خرجت على المسرح في نفس يوم وفاة والدتي لالتزامي مع الجمهور بالظهور".

