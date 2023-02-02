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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خالد ميري يثمن جهود مصر لحل القضية الفلسطينية..والأزمة الروسية الأوكرانية..فيديو

الإعلامي خالد ميري
الإعلامي خالد ميري

أكد الإعلامي خالد ميري، أن مصر استعادت دورها الريادي والإقليمي في العالم، مشيرا إلى أن الإعتداءات الإسرائيلية في القدس، وقيام فلسطينيين بالقيام بعمليات استشهادية، ودور مصر كان السعي إلى السلام.

 

وقال خالد ميري، خلال تقديمه برنامج “كلمة السر"، عبر فضائية “صدى البلد”، أن وزير الخارجية الأمريكي كان متواجد في مصر، خاصة بعد الدور الكبير لمصر في إرساء عملية السلام في فلسطين، ودعم الجهود التي تؤكد ذلك.

 

وتابع مقدم برنامج “كلمة السر”، أن امريكا ترغب في التهدئة وتعول على مصر في القيام بدعوة السلام، والتهدئة في فلسطين.

 

للأزمة الروسية الأوكرانية

وأشار خالد ميري إلى أن هناك زيارة وزير الخارجية سامح شكري، ودعوته إلى ضرورة وجود حل سلمي لللأزمة الروسية الأوكرانية. 

خالد ميري لإعتداءات الإسرائيلية وزير الخارجية الامريكي فلسطين كلمة السر

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