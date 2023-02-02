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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

3 آلاف طن يوميا.. مراحل الإنتاج داخل مجمعات سيدي كرير للبتروكيماويات.. فيديو

البتروكيماويات
البتروكيماويات

قال الكميائي محمد الشامي، أحد العاملين في مجمعات سيدي كرير للبتروكيماويات، إن عملية تطوير المجمع تتم كل 4 سنوات.


وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد أن المجتمع مهتم بتطوير خطوط التعبئة، لرفع القدرة الإنتاجية، وتوفير منتجات غير متوافرة في السوق المحلية، إضافة إلى تصدير المنتج للأسواق الأخرى، لافتا إلى أن مواصفات منتجات المجمع عالمية.

وتابع «شركتنا الأولى من نوعها في مصر، وحجم التصدير يصل إلى 3 آلاف طن يوميا في بعض الأحيان».

ومن جانبه قال الكميائي محمود رسلان، إن نظام العمل داخل الشركة بنظام الـ 4 شيفتات، مشيرا إلى أنه يتم اختيار العاملين بدق شديدة.

 

خطورة متوقعة، كالتسريب أو الحريق.

وقال الدكتور محمد المصري، مساعد رئيس الشركة، إنه يتم توفير عدد من إجراءات الصيانة، لمواجهة أي خطورة متوقعة، كالتسريب أو الحريق.

جمعات سيدي كرير برنامج نظرة حمدي رزق قناة صدي البلد تصدير المنتج

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