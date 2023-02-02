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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد ميري: الأهلي شرفنا ورفع راسنا في بطولة العالم للأندية.. فيديو

النادي الأهلي
النادي الأهلي

أشاد الإعلامي خالد ميري، بالمستوى المميز الذي ظهر به فريق النادي الأهلي، في لقائه أمام اوكلاند سيتي النيوزيلندي لبطولة كأس العالم للأندية، وتحقيق الفوز بنتيجة 3-0، قائلا “الأهلي شرفنا ورفع راسنا وعملوا لقاء عالمي في افتتاح بطولة العالم للأندية وننتظر القاء القادم من أجل وصول الأهلي للمربع الذهبي”.

 

وقال خالد ميري، خلال تقديمه برنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه “مبروك للأهلاوية ويستاهلوا وحسين الشحات أصبح أول لاعب عربي يسجل في ثلاث نسخ مختلفة لكأس العالم للأندية”.

 

وتابع مقدم برنامج “كلمة السر”، أن الهدف الذي أحرزه حسين الشحات في لقاء أوكلاند سيتي، رفع قدر اللاعب بعيون جماهير الفريق، وجعله يعود لمستواه المميز.

 

 نسخة مميزة

وأشار خالد ميري إلى أن جماهير الأهلي في انتظار ان يقدم الأهلي نسخة مميزة في بطولة العالم للأندية 

خالد ميري النادي الأهلي بطولة كاس العالم للاندية كأس العالم للاندية الأهلى

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