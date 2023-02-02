ليست أجواء استقرار.. هشام يكن يقدم نصائح هامة للزمالك للعودة إلى الانتصارات..فيديو

أكد هشام يكن، نجم نادي الزمالك، ومنتخب مصر السابق، أن الأجواء الحالية ليست أجواء استقرار للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خاصة بعد النتائج غير الجيدة في الدوري، ورحيل فيريرا مدرب الفريق وعودته.

وقال هشام يكن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة السر"، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، إن التخطيط للمنافسة ينقص نادي الزمالك نتيجة عدم الاستقرار الإداري للفريق.

ليس لديه مشاكل

وتابع نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن نادي الزمالك يمر بمرحلة صعبة ويحتاج لاستقرار الجهاز الفني، مؤكدا أن فيريرا ليس لديه مشاكل مع اللاعبين أو الجمهور .

