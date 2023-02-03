إعلامي يعلن: عبد الرحمن مجدي كان قريبا من الزمالك في يناير

أكد الإعلامي إسلام صادق أن عبدالرحمن مجدي لاعب فريق الإسماعيلي كان على أعتاب الانتقال إلى نادي الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية في يناير بعد وصول المفاوضات بين الطرفين لمراحل متقدمة.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"عبدالرحمن مجدي تواجد داخل نادي الزمالك في الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد الشتوي في يناير الماضي واللاعب رحب بالتوقيع لنادي الزمالك والانتقال إليه ولكن إدارة الإسماعيلي الجديدة تمسكت ببقاء اللاعب حتى نهاية الموسم ".

وتابع:"هناك رغبة في الإسماعيلي بالاحتفاظ بالقوام الأساسي للفريق تحت قيادة ميدو لتحسين ترتيب الفريق في مسابقة الدوري الممتاز".