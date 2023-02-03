صحف الكويت .. البرهان يستقبل كوهين في الخرطوم وبوتين يؤكد: روسيا مهددة مجددًا بدبابات ألمانية

البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة في أول اجتماعات 2023

البرهان وكوهين بحثا سبل إرساء علاقات مثمرة بين السودان وإسرائيل

العراق والسعودية يؤكدان تفعيل مجلس التنسيق المشترك

البنتاجون: نتعقب "منطاد تجسس" صينيا فوق أمريكا

بايدن يؤكد للعاهل الأردني دعمه للوضع الراهن في الأقصى

تركيا تستدعي سفراء 9 دول بسبب إغلاق قنصليات



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن بيان أصدره البنك المركزي المصري، قوله إن تم تثبيت سعر الفائدة خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2023، مشيرًا إلى معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول (الفترة يوليو/ سبتمبر) من السنة المالية 2023/2022 شهدت تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20.2% ليسجل نحو 3.2 مليارات دولار مقابل نحو 4 مليارات دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة.

وأرجع المركزي هذا التحسن إلى زيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية، إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس. وأشار المركزي إلى أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية سجل تدفقا للداخل بلغ نحو 4.4 مليارات دولار كنتيجة لتضاعف صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر ليسجل نحو 3.3 مليارات دولار، وفي المقابل شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر تخارج غير المقيمين لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.2 مليار دولار.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن رئيس مجلس السيادي السوداني عبدا لفتاح البرهان ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين مساء أمس، سبل إرساء علاقات مثمرة وتعزيز آفاق التعاون المشترك، مشيرةً إلى أن اللقاء تطرق إلى "إرساء علاقات مثمرة مع إسرائيل، وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وتل أبيب في مجالات الزراعة والطاقة والصحة والمياه والتعليم".

وقالت "الجريدة" إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بحث مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، أمس، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

وذكرت "الراي" أن الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أكد أن الرياض وبغداد تعدان من الركائز الأساسية لاستقرار المنطقة، وذلك لدى لقائه فيصل بن فرحان، الذي عبر عن دعم المملكة لجهود العراق الرامية لتعزيز أمنه واستقراره، مؤكداً أن العراق "قادر على مواجهة التحديات"، وأن البلدين أكدا تفعيل التنسيق المشترك.

وقالت "الوطن" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد دعمه لـ"الوضع الراهن" القانوني في الحرم القدسي، وذلك خلال استضافته العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في البيت الأبيض، وأعاد التأكيد على "الضرورة الملحة للحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة بالقدس"، مؤكدا على الموقف الأمريكي "الداعم بقوة لحل الدولتين".

دوليًا، ذكرت "القبس" أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أعلنت أنها تتعقب "منطاد تجسس" صينيا يحلق عاليا فوق الولايات المتحدة.

وبناء على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحث وزير الدفاع لويد أوستن، وكبار المسؤولين العسكريين، في إسقاط المنطاد، لكنهم قرروا في نهاية المطاف أن ذلك قد يعرض الكثير من الأشخاص على الأرض للخطر، حسبما صرح مسؤول دفاعي كبير للصحفيين.

وقالت "الجريدة" أن تركيا استدعت سفراء 9 دول غربية، اليوم الخميس، بعدما علّق عدد منها خدمات قنصلياته في إسطنبول هذا الأسبوع، بسبب وجود ما قيل إنه "تهديد إرهابي.

ونقلت "الراي" عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إن بلاده مهددة "مجددًا" بـ"دبابات ألمانية"، في إشارة إلى مدرعات "ليوبارد-2" التي تعهدت برلين بتزويد كييف بها للتصدي للغزو الروسي الذي قارنه سيد الكرملين مجددًا بالحرب ضد هتلر.

وفي احتفال بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفيتي على الجيش الألماني في ستالينغراد، قال بوتين: "هذا أمر لا يصدق لكنّه حقيقي، نحن مهددون مجددًا بدبابات ليوبارد ألمانية"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن روسيا قادرة على "الردّ" على الدول التي تهددها.

وأضاف الرئيس الروسي في الاحتفال الذي أقيم في فولغوغراد، المدينة الواقعة، جنوب غرب البلاد، والتي كانت تسمّى سابقًا ستالينغراد: "مرة أخرى، يريد خلفاء هتلر محاربة روسيا على الأراضي الأوكرانية باستخدام (باندرفوتسي)"، الاسم الذي أطلق على أنصار القومي المتطرف الأوكراني ستيبان بانديرا، (1909-1959)، الذي تعاون مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.



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