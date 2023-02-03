عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الجمهورية": "مشروعك" رسم خريطة عمل منتجة في القرى والنجوع حتى المدن والأحياء

صدى البلد

 أكدت صحيفة /الجمهورية/، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» رسم خريطة عمل منتجة في القرى والنجوع حتى المدن والأحياء.


وقالت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادرة صباح اليوم /الجمعة/، تحت عنوان/ طاقة عمل وأمل/- إن استراتيجية رصد ٢٦ مليار جنيه لتمويل ۲۰۳ آلاف مشروع للشباب ضمن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، يعد من المبادرات التي أطلقتها الدولة وتعكس اهتمامها بالشباب لتنفيذ آلاف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقدم تسهيلات واسعة في هذا الخصوص تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتشجيع الشباب.


وأوضحت الصحيفة، أن البرنامج الخاص بـ «مشروعك» يقدم قروضاً لا تتعدى فائدتها ٥% وهي بلا شك ستسهم في تخفيف البطالة والحد منها حيث توفر الآلاف من فرص العمل.. مشيرة إلى أنه من واقع الأرقام فقد ساهم «مشروعك» خلال يناير الماضي في العديد من المشروعات بلغت ۲۰۹۰ مشروعاً بقروض بلغت ٢٤٥ مليون جنيه وفرت نحو ١٤٢ ألف فرصة عمل في جميع المحافظات.


وقالت الصحيفة: يصل إجمالي المشروعات التي نفذها «مشروعك» حتى الآن ۲۰۳ آلاف مشروع بقروض فاقت ٢٦ مليار جنيه وفرت ٢,٣ مليون فرصة عمل ..موضحة أن هذه المبادرات تتكامل مع التطوير الذي تخوضه (حياة كريمة) في المحافظات التي تطور حياة نحو ٦٠ مليون نسمة في الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تعد واحدة من أهم مبادرات التنمية الحضارية في العالم.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم للأندية .. مفاجأة غير متوقعة في أزمة كهربا |شاهد

طلب عاجل لـ الأهلي من الفيفا .. تفاصيل

تصرف عاجل من الزمالك بشأن فتوح

كواليس صادمة في جلسة لجنة التظلمات بشأن قضية محمود كهربا

بعد تثبيت الفائدة.. أسعار الدولار اليوم الخميس 2 فبراير 2023

تراجع أسعار الدواجن ومنتجاتها وتوقعات بانخفاض جديد بنسبة 60 %

مهيب عبدالهادي يفجر مفاجأة بشأن قرار الفيفا النهائي لمشاركة كهربا مع الأهلي

تعليق مفاجئ من خالد الغندور بعد فوز طائرة الأهلي على الزمالك

ترشيحاتنا

"القومية لرصد الزلازل": هزة أرضية بقوة 23ر4 ريختر على بعد 37 كيلومترًا شمال شرق الغردقة

تراجع تاريخي في سعر الذهب عالميا

3 خصال يجاب بها الدعاء يوم الجمعة .. يغفلها الكثيرون

بورصة السيارات | زيادة 40 الف جنيه في سعر فورد فوكاس 2023

60 % .. بدء تراجع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية.. تفاصيل

أسعار الدولار الأمريكي بعد تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسام غالي ومحمد فضل يدعمان كريم فهمي ودموع ياسمين رئيس تغلبها.. أبرز مشاهدات العرض الخاص لفيلم "أنا لحبيبي"

جويل مردينيان تفاجئ متابعيها بقصة شعر جديدة

أصالة نصري تتألق بالأبيض في آخر جلسة تصوير | شاهد

لاتتناوله ابدا..طبيبة تحذر من بيض يسبب تسمم

فيديو

نجل فنان شهير يصدم طفل بسيارته ويتسبب في وفاته..فيديو

منها ترحيل الأقساط.. قرارات عاجلة لدعم القطاع العقاري.. فيديو

بعد فيديو بعت عفش بيتي .. إحسان الترك يروي كواليس استجابة محمد رمضان

مصر تستعد لمشروعات تتجاوز 100 مليار دولار.. تصريحات مدبولي في قمة داكار..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ