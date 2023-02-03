"الجمهورية": "مشروعك" رسم خريطة عمل منتجة في القرى والنجوع حتى المدن والأحياء

أكدت صحيفة /الجمهورية/، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» رسم خريطة عمل منتجة في القرى والنجوع حتى المدن والأحياء.



وقالت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادرة صباح اليوم /الجمعة/، تحت عنوان/ طاقة عمل وأمل/- إن استراتيجية رصد ٢٦ مليار جنيه لتمويل ۲۰۳ آلاف مشروع للشباب ضمن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، يعد من المبادرات التي أطلقتها الدولة وتعكس اهتمامها بالشباب لتنفيذ آلاف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقدم تسهيلات واسعة في هذا الخصوص تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتشجيع الشباب.



وأوضحت الصحيفة، أن البرنامج الخاص بـ «مشروعك» يقدم قروضاً لا تتعدى فائدتها ٥% وهي بلا شك ستسهم في تخفيف البطالة والحد منها حيث توفر الآلاف من فرص العمل.. مشيرة إلى أنه من واقع الأرقام فقد ساهم «مشروعك» خلال يناير الماضي في العديد من المشروعات بلغت ۲۰۹۰ مشروعاً بقروض بلغت ٢٤٥ مليون جنيه وفرت نحو ١٤٢ ألف فرصة عمل في جميع المحافظات.



وقالت الصحيفة: يصل إجمالي المشروعات التي نفذها «مشروعك» حتى الآن ۲۰۳ آلاف مشروع بقروض فاقت ٢٦ مليار جنيه وفرت ٢,٣ مليون فرصة عمل ..موضحة أن هذه المبادرات تتكامل مع التطوير الذي تخوضه (حياة كريمة) في المحافظات التي تطور حياة نحو ٦٠ مليون نسمة في الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تعد واحدة من أهم مبادرات التنمية الحضارية في العالم.

