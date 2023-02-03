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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الذهب يستقر بعد عمليات بيع مكثفة

الذهب يستقر بعد عمليات
الذهب يستقر بعد عمليات بيع مكثفة

استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بعد عمليات بيع مكثفة في الجلسة السابقة، إذ استوعب المتداولون تصريحات البنوك المركزية العالمية بشأن رفع أسعار الفائدة، لكن المعدن الأصفر يتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي له في سبعة أسابيع في ظل قوة الدولار.

وبحلول الساعة 02.33 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1916.31 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع اثنين % وسط عمليات بيع أمس الخميس مدفوعة بارتفاع الدولار وجني الأرباح.

ولم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيرا يذكر مسجلة 1915.80 دولار.

واكتسبت أسعار الذهب حوالي 300 دولار منذ نوفمبر بفضل توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بوتيرة أقل، إذ إن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبعدما رفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بعد عام من الزيادات الحادة، رفع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، أمس الخميس، كما كان متوقعا.

في غضون ذلك، ارتفع الدولار 0.1 %؛ مما كبح أسعار الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 23.5232 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين 0.1 % إلى 1020.51 دولار، وزاد البلاديوم 0.1 % إلى 1655.60 دولار. 

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