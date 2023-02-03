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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب باستدعاء وزير الصحة بعد وفاة طفل بحقنة مضاد حيوي بأسيوط

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بطلب احاطة الى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بشأن وفاة طفل في أسيوط بعد حصوله على حقنة في صيدلية مشيراً الى أنه بعد ان بدأت تظهر حالات وفيات نتيجة حساسية ضد بعض أنواع الأدوية طالبت في طلب احاطة تقدمت به في شهر أكتوبر من العام الماضي بعد وفاة طفلتين فى عمر الزهور لحقنهما داخل احدى الصيدليات بمحافظة الإسكندرية بحقنة بنسلين دون اجراء أى اختبارات قبل عملية الحقن التوقف الفوري عن إعطاء الحقن داخل الصيدليات.


وأكد النائب محمود قاسم على ضرورة سرعة التدخل من الأجهزة المختصة للوقف الفوري بصرف أي أدوية من أي صيدلية الا من خلال روشتة معتمدة من الطبيب المختص ووقف ظاهرة إعطاء الحقن للمرضى داخل مختلف الصيدليات على مستوى الجمهورية حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث التي تؤدى الى موت المواطنين الأبرياء بسبب مثل هذه الأخطاء الكارثية.


وتساءل قاسم قائلاً : كيف يتم السماح لعاملة لا صلة لها بمهنة الطب أو الصيدلة بالقيام بمهمة اعطاء الحقن للمواطنين ؟ ولماذا لا يتم وضع نظام صارم لكل من يعملون داخل مختلف الصيدليات ؟ معرباً عن اسفه الشديد لاستعانة أصحاب الصيدليات بعمال وخريجي مؤهلات متوسطة على حساب صحة المواطنين.


كما طالب النائب محمود قاسم من وزير الصحة والسكان تشكيل لجان للمرور المفاجئ على مختلف الصيدليات للتأكد من أن القائمين بالإشراف عليها وصرف الادوية من الصيادلة المرخص لهم بممارسة مهنة الصيدلة ومسجلين بنقابة الصيادلة وأنهم لايقومون بتقديم وصفات طبية للمرضى وصرف الادوية لهم التى من الممكن أن تؤدى الى معاناتهم أكثر من المرض مؤكداً على ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد جميع من يرتكبوا هذه الاخطاء خاصة أنها تؤدى الى موت المواطنين الأبرياء.


وطالب النائب محمود قاسم من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة الى لجنة الصحة بالبرلمان واستدعاء وزير الصحة والسكان للرد عليه مناشداً جميع المواطنين بعدم اللجوء الى الصيدلي لوصف أى دواء لهم والتوجه أولاً للطبيب المختص حرصاً على حياتهم.


وطالب النائب محمود قاسم بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لمنع الصيدليات عن إعطاء الحقن نتيجة زيادة حالات الوفيات خاصة أن نقابة الصيادلة العامة أعطت أوامرها بالتوقف عن إعطاء الحقن بالصيدليات للحفاظ على حياة المرضى والصيادلة في آن واحد ولكن هذه الكارثة لا تزال مستمرة.


كما طالب النائب محمود قاسم من الأطباء إعطاء المرضى حبوب كبدائل للحقن لحين حل هذه الأزمة للحفاظ على صحة المواطن وعدم تعرض الصيادلة للمساءلة القانونية مطالباً من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بسرعة اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل القضاء نهائياً على هذه الظاهرة التي تحصد أرواح الأبرياء.

نقابة الصيادلة صحة المواطن خالد عبد الغفار محافظة الاسكندرية وزير الصحة البرلمان

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