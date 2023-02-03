إطلاق بيع وشراء عملة عربية نقدا في روسيا

أطلق بنك "سبيربنك" الروسي عمليات بيع وشراء الدرهم الإماراتي نقدا داخل موسكو، في ظل تزايد شعبية العملة خاصة من قبل السياح.

وقال البنك في بيان نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس" الرئيسية المستقلة في روسيا، إنه يدرس أيضا إطلاق معاملات غير نقدية بهذه العملة.

وأوضح البنك: "هذا مشروع تجريبي يهدف إلى تقدير الطلب المحتمل.. في الوقت الحالي يتوفر الدرهم نقدا في 5 مكاتب لسبيربنك في موسكو".

وتابع: "في حالة ارتفاع الطلب، سيزيد سبيربنك عدد المكاتب التي تبيع الدرهم".

وقال سيرجي شيروكوف مدير الشعبة الإقراض والادخار في بنك "سبيربنك"، إن الخطوة جاءت في ظل كون دولة الإمارات وجهة شهيرة للسياح الروس.

كما أوضح أن الخطوة تستهدف أيضا تطور العلاقات التجارية بين البلدين.

وأشار البنك إلى أنه يدرس كذلك الاستثمار في الدرهم الإماراتي، كونه عملة مماثلة للدولار الأمريكي من حيث ديناميكيات سعر الصرف.

وتابع: "نعتقد أن خدمتنا الجديدة ستحظى بشعبية وأن عدد المكاتب التي تعمل بهذه العملة سيزداد جنبًا إلى جنب مع الطلب المتزايد".

وكان البنك المركزي الروسي قد اعلن في وقت سابق توسيع قائمة العملات التي يحددها ضمن أسعار الصرف الرسمية مقابل الروبل.

وقال البنك إن قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسميا مقابل الروبل تضمنت 9 عملات جديدة، هي الجنيه المصري والدرهم الإماراتي والبات التايلاندي والروبية الإندونيسية والدونج الفيتنامي والدينار الصربي والدولار النيوزيلندي واللاري الجورجي والريال القطري.

ووفقا لقائمة البنك المركزي، رفعت إضافة العملات الجديدة العدد الإجمالي للعملات التي يحددها البنك المركزي الروسي بأسعار يومية رسمية إلى 43.