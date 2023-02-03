تموين الشرقية: ضبط 240 طن مركزات أعلاف وخامات مجهولة المصدر

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

أكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة ومفتشي الإدارة بشن حملة مكبرة باشراف المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل المديرية وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم (١٥٣١) جنح مركز شرطه بلبيس ضد صاحب مصنع اعلاف ومركزات بالمنطقه الصناعية طريق بلبيس / العاشر لحيازته (٢٤٠) طن مركزات أعلاف وخامات مجهولة المصدر وإدارة بدون ترخيص وتم التحفظ عليهم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشارت إلى أنه تواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.