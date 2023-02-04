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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ذكر يعدل 30 ألف حسنة.. لا تغفله قبل مطلع الشمس

قراءة سورة يس
قراءة سورة يس

يغفل الكثيرون عن فضل قراءة سورة يس كل ليلة، حيث أنها سبب لمغفرة الله- تعالى- لقارئها بحسب الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط. 

فضل قراءة سورة يس كل ليلة

وقال مرزوق إن من فوائد التحصين بسورة يس ما ورد عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا ( إن في القرآن لسورة تدعى العظيمة عند الله، يدعى صاحبها الشريف عند الله، يشفع صاحبها يوم القيامة في أكثر من ربيعة ومضر، وهي سورة يس ). أورده الحافظ السيوطي في الدر وقال : رواه السجزي في الإبانة وحسنه انظر الدر ج5 ص483 وقال السجزي : هذا من أحسن الحديث وأعذبه ، وليس في إسناده إلا مقبول ثقة انظر كنز العمال رقم 2362.

وتابع: المراد بصاحب سورة يس الذي يشفع في أكثر من قبيلتي ربيعة ومضر وهما من قبائل العرب الكبيرة : أي الملازم لتلاوة سورة يس ولو مرة واحدة يوميا هو الذي ينال شرف الشفاعة في مثل هذا العدد، وأن هذه الدرجة أعلى من مغفرة ذنوب ليلة لمن قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله تعالى كما مضى. 

وبين أن من قرأ كل ليلة سورة يس ينال ملايين الحسنات بل مليارات لما يلي: قال صلى الله عليه وسلم ( من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول (الم) حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ) رواه البخاري في تاريخه والترمذي والحاكم وسنده صحيح انظر صحيح الجامع رقم 6469.

وأوضح أن سورة يس 3000 حرف وحسنات قارئها في كل مرة كما يلي 3000 حرف× 10 حسنات =  30000 بعني أنه في كل مرة يتلو فيها المسلم سورة يس ينال من فضل الله تعالى (ثلاثين ألف حسنة) وتلك هي التجارة الرابحة لذلك قدمنا التحصين بالقرآن الكريم على غيره ونختم ذلك التحصين مذكرين بقوله تعالى (إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور)
 

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قراءة سورة يس في أي ليلة 

وأوضح في فضائل قراءة سورة بس، وهل هناك أصل لما يسمى بعدية بس؟: ورد في فضل تلاوة سورة يس بعض الأحاديث ومنها ما أخرجه ابن حبان في صحيحه بسند رجاله ثقات عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله غفر الله له) انظر صحيح ابن حبان رقم 2574 ، وحسنه صاحب مقبول المنقول من التفسير المأثور وقال بعد كلام طويل : قال السيوطي في اللألئ ج1ص253 والشوكاني في الفوائد ص303 إسناده على شرط الصحيح أنظر مقبول المنقول ج4 ص 2079.

وقال صاحب فضائل سور القرآن الكريم : صحيح أخرجه ابن حبان في صحيحه ورجال إسناده ثقات وله شاهد آخر عن أبي هريرة بنفس اللفظ وزيادة (تلك الليلة)  انظر فضائل سور القرآن الكريم ص294.

وأشار إلى أن هذه الزيادة وردت عند الدارمي بسنده إلى الحسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له تلك الليلة)، وفيه إشارة إلى مغفرة ذنوب ليلة لمن قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله تعالى. 

وأكد أنه ما تقدم ذكره من فوائد يبين سبب قيام العامة والخاصة بالعناية بهذه السورة الكريمة ، وحبذا لو قرأها المسلم كل ليلة بنية نيل كل الخيرات السابقة من قضاء الحاجات وتيسير الأمور ومغفرة الذنوب ونحوذلك فمن واظب على ذلك غفر الله الله تعالى له ما قدم من ذنوب ، فقد وضع ابن حبان الحديث السابق في كتاب الصلاة تحت باب قيام الليل مبحث استحباب قرارة يس للمجتهد في كل ليلة رجاء مغفرة الله ما قدم من ذنوبه انظر صحيح ابن حبان ج6 ص 152 

وشدد أنه لا صحة لما يعرف بين العامة بقراءة عدية يس وأن قراءتها سبب لضرر الظالم فلم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أما الضرر الذي يصيب الظالم فقد يكون بسبب دعاء المظلوم واضطراره لأن المظلوم لا يلجأ لمثل ذلك إلا بعد ظغيان ظالم عليه وقلة حيلته في دفع الضرر قال تعالى (أمن يجيب الضطر إذا دعاه ويكشف السوء)،

سورة يس فوائد التحصين بسورة يس قراءة سورة يس كل ليلة فضل قراءة سورة يس سبب لمغفرة الله صاحب سورة يس

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