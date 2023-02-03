مدرب سيدات يد الأهلي: الفوز على الزمالك خطوة مهمة في مشوار الدوري

عبر محمد عادل، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز على الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على صالة الزمالك في إطار منافسات بطولة الدوري.

وأوضح عادل أن الفريق استعد جيدا للمباراة، ونجح في الفوز بالمباراة رغم المنافسة القوية، مشددًا على أن هذا الفوز مجرد خطوة في مشوار بطولة الدوري التي يسعى الفريق إلى التتويج بها.

وأضاف المدير الفني لفريق سيدات يد الأهلي أن ثقته في قدرات لاعبات الفريق كانت كبيرة، وأن الأهلي قادر على التتويج بكل البطولات التي ينافس عليها خلال الموسم الجاري.

وكان فريق سيدات يد الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 23-21، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم في بطولة الدوري.