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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صحفي إسباني: الأهلي فريق جيد جداً.. وريال مدريد الأقرب لحصد مونديال الأندية

لويس ميللان
لويس ميللان

أكد لويس ميللان، الصحفي بإذاعة كادينا كوبي الإسبانية الشهيرة، أن النادي الأهلي فريق جيد جداً، مشيراً إلى أن ريال مدريد الأقرب لحصد مونديال الأندية.

وقال ميللان في تصريحات لصدى البلد: “ أعتقد أن المسابقة أقرب لبطل أوروبا والليبرتادوريس، هم بالفعل يتواجدون في نصف النهائي (ريال مدريد وفلامنجو)”.

وتابع: “صحيح أن ريال مدريد ليس في أفضل حالاته وفلامنجو فريق جيد ، لكن مع اقتراب أي لقب، ريال مدريد لا يفشل عادة”.

وأضاف: “الأهلي قوي جدًا جدًا ، لقد فازوا 3-0 ، لكن أعتقد أنه كان بإمكانهم حتى تسجيل المزيد، أوكلاند كان ضعيفًا جدًا”.

واختتم: “وجود الجماهير سيكون عامل إضافي للأهلي ضد سياتل ساوندرز الأمريكي”.

الأهلى ريال مدريد فلامنجو الجماهير إذاعة كادينا كوبي الإسبانية

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