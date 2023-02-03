صحفي إسباني: الأهلي فريق جيد جداً.. وريال مدريد الأقرب لحصد مونديال الأندية

أكد لويس ميللان، الصحفي بإذاعة كادينا كوبي الإسبانية الشهيرة، أن النادي الأهلي فريق جيد جداً، مشيراً إلى أن ريال مدريد الأقرب لحصد مونديال الأندية.

وقال ميللان في تصريحات لصدى البلد: “ أعتقد أن المسابقة أقرب لبطل أوروبا والليبرتادوريس، هم بالفعل يتواجدون في نصف النهائي (ريال مدريد وفلامنجو)”.

وتابع: “صحيح أن ريال مدريد ليس في أفضل حالاته وفلامنجو فريق جيد ، لكن مع اقتراب أي لقب، ريال مدريد لا يفشل عادة”.

وأضاف: “الأهلي قوي جدًا جدًا ، لقد فازوا 3-0 ، لكن أعتقد أنه كان بإمكانهم حتى تسجيل المزيد، أوكلاند كان ضعيفًا جدًا”.

واختتم: “وجود الجماهير سيكون عامل إضافي للأهلي ضد سياتل ساوندرز الأمريكي”.