عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

رصد قاعدة صواريخ عابرة للقارات.. ماذا فعل المنطاد الصيني بالأجواء الأمريكية؟ القصة كاملة

البالون الصيني
البالون الصيني

يبدو أن الأزمة بين واشنطن وبكين تستمر، بعد توقعات الخبراء التهدئة بين الطرفين، خاصة بعد الإعلان عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى العاصمة الصينية بكين، والتي كانت مقررة الأسبوع المقبل، لكن هذه التوقعات تصدم حاليا، بأزمة جديدة قد تشعل الأوضاع بين البلدين، وهو ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، حيث كشفت عن رصد بالون أو منطاد صيني للتجسس كان يطير فوق شمال غرب الولايات المتحدة مساء الخميس الماضي.

صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أكدت أن الرئيس بايدن اختار في البداية عدم إسقاط المنطاد الصيني، بعد توصية من مسئولي البنتاجون، بأن عملية الإسقاط خطيرة، وتهدد بسقوط الحطام بالقرب من المدنيين، فيما أجّل وزير الخارجية الأمريكي زيارته إلى الصين، وسط حالة من التوتر تشهدها العلاقات بين البلدين، وفق ما نقلت شبكة ABCNEWs عن مسئول أمريكي، أمس الجمعة.

إلغاء زيارة بلينكن للصين

وقال مسئول أمريكي إن دخول المنطاد الصيني الأجواء الأمريكية، يعد انتهاكا لسيادة واشنطن، وهو أمر مرفوض، موضحا أن زيارة بلينكن للصين لن تكون مناسبة حالياً بعد حادث المنطاد، وأن واشنطن تؤمن أن الدبلوماسية هي الحل للعلاقات مع الصين.

وأشار إلى أن بلينكن سيزور الصين في أقرب وقت عندما تسمح الظروف بذلك، وأضاف أن بلاده ملتزمة بإنشاء قنوات اتصال مع الصين في كل الأوقات، مشيراً إلى أن بلاده تواصلت مع الصين على جميع المستويات عند علمها بدخول المنطاد الأجواء، مشدداً على استمرار الحوار مع بكين رغم إلغاء زيارة بلينكن.

منطاد الصين.. لماذا يتجول فوق أمريكا؟

وقال أمريكي، إنه على الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي ترسل فيها الصين بالونات مراقبة إلى الولايات المتحدة، لكن هذه البالونات يبدو أنها بقيت فوق البلاد لفترة أطول، حيث إن البالون سافر من الصين إلى جزر ألوشيان في ألاسكا، وعبر شمال غرب كندا خلال الأيام القليلة الماضية قبل أن يصل إلى مكان ما فوق مونتانا، حيث كان يحوم يوم الأربعاء.

المنطاد فوق قاعدة صورايخ عابرة للقارات

ولم يكن من الواضح ما الذي كانت تبحث عنه الصين في مونتانا، لكن الولاية هي موطن لجناح الصواريخ 341 في قاعدة مالمستروم الجوية، وهي واحدة من ثلاث قواعد للقوات الجوية الأمريكية التي تشغّل وتحافظ على صواريخ باليستية عابرة للقارات.

وأرسل البنتاجون طائرات مقاتلة من طراز F-22 لتتبع البالون يوم الأربعاء، ما أدى إلى توقف الرحلات مؤقتًا في مطار بيلينجز، حسبما قال مسؤول دفاعي كبير، لكنه قرر عدم إسقاط البالون.

وقال مسئول دفاعي كبير خلال إفادة في البنتاجون إن كبار مسئولي إدارة بايدن اتصلوا بنظرائهم الصينيين على وجه السرعة باستخدام قنوات متعددة ونقلوا خطورة القضية.

فيما أشار مسئول آخر رفيع المستوى إلى أن كبار المسئولين العسكريين نصحوا الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم إسقاطه، خوفا من أن تشكل حطامه تهديدا لسلامة الناس على الأرض، كما شدد على أنه على الرغم من أن مسار الرحلة الحالي للمنطاد يحمله فوق "عدد من المواقع الحساسة"، إلا أنه لا يمثل خطرًا كبيرًا في جمع المعلومات الاستخبارية.

أول تعليق من الكرملين على خطط واشنطن لإرسال صواريخ طويلة المدى لأوكرانيا

تمزقون أنفسكم.. السفارة الروسية في واشنطن توجه رسالة عاجلة للولايات المتحدة

بكين توضح حقيقة المنطاد

من جانبها، أعربت بكين عن "أسفها" لانتهاك منطاد صيني غير مأهول المجال الجوي الأمريكي، مؤكدة أن الجسم الطائر هو أداة مدنية للبحث العلمي، ودخوله المجال الجوي للولايات المتحدة تم "عن غير قصد"، وذلك بعيد إعلان البنتاجون أنه يتعقب منطاد تجسّس صينياً.

حقيقة التوترات بين الصين وأمريكا 

يذكر أن التوتر بين بكين وواشنطن تصاعد في السنوات الاخيرة، خاصة بعد تولي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2016، حيث تعهد بتزويد تايوان بأسلحة دفاعية وقال إن أي هجوم من جانب الصين من شأنه أن يثير قلقا كبيرا.

أقدمت واشنطن على استفزاز الصين في سبتمبر 2021، بعدما أرسلت واشنطن مسئولا رفيع المستوى في وزارة الخارجية إلى الجزيرة في أول زيارة رسمية من نوعها منذ عقود، وانتقدت بكين بشدة الاجتماع، وحذرت الولايات المتحدة من عدم إرسال أي إشارات خاطئة لعناصر استقلال تايوان لتجنب إلحاق ضرر شديد بالعلاقات الصينية الأمريكية.

وأكد الرئيس الحالي جو بايدن في مطلع عام 2022 التزام واشنطن تجاه تايوان، وفي مايو الماضي اعتبر الرئيس الأمريكي أن الصين تلعب بالنار في مسألة تايوان، وتعهد بالتدخل عسكريا لحماية الجزيرة إذا تعرضت لهجوم.

ولكن التوتر عاد للصدارة مرة أخرى، خاصة بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابق، نانسي بيلوسي، لتايوان لدعم انفصال تايوان على الرغم من تهديدات الصين من مخاطر زيارة الجزيرة الانفصالية المتمتعة بالحكم الذاتي، غير المعترف بها دوليا التي تعتبرها بكين جزءًا من أراضيها.

وحذرت الصين الولايات المتحدة الأمريكية من زيارة بيلوسي لتايوان، معتبرة أن تلك الزيارة تصرفًا استفزازيًا من قبل الولايات المتحدة، وخطًا أحمر من شأنه تقويض العلاقات بين البلدين.

تحرك عاجل من بايدن بعد اكشاف منطاد تجسس صيني فوق أمريكا

بيان عاجل من البنتاجون بشأن منطاد تجسس صيني حلق فوق أمريكا

المنطاد الصيني منطاد صيني الصين أمريكا التوترات بين الصين وأمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليست مشفرة أو مسروقة.. تردد قناة جديدة على نايل سات تذيع مونديال الأندية

تراجع الذهب بشكل مفاجئ بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سبب مفاجئ يمنع كهربا من المشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية

تجاوز 4.5 درجة .. زلزال قوى يضرب دولة عربية

البانية بـ 200 جنيه.. أخر أسعار الدواجن والبيض اليوم

الدولار في ورطة عالميًا|وهذا سعره الآن مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي

من بيتك وعلى شاشتك.. 4 طرق سهلة لمشاهدة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

اقتحام الغرفة وطرد راقصة شهيرة.. القصة الكاملة لـ أزمة حلمى بكر بالعناية المركزة

موضوعات متعلقة

حدث ليلا .. زلزال شمال شرق الغردقة .. أكبر عائد في تاريخ قناة السويس .. لأول مرة وزير الرياضة يعلق على أزمة كلاتينبرج والجبلاية .. منطادين تجسس صينيين فوق كندا وأمريكا

تحرك عاجل من بايدن بعد اكشاف منطاد تجسس صيني فوق أمريكا

بيان عاجل من البنتاجون بشأن منطاد تجسس صيني حلق فوق أمريكا

تجسس على مستودعات صواريخ حزب الله.. سقوط عميل للموساد بقبضة الأمن اللبناني

اخبار العالم | بايدن يعلن الطوارئ في نيويورك .. مايك بنس ينكر ترشيح نفسه للرئاسة الأمريكية .. فضح تجسس كوريا الشمالية على جارتها الجنوبية .. روسيا توجه تهديدا صريحا لـ أوكرانيا

ترشيحاتنا

100 أخضر بأكثر من نصف مليون ليرة..أسعار صادمة للدولار فى سوريا

الأرصاد: صقيع وثلوج على هذه المناطق والأمطار مستمرة | الطقس

رصد قاعدة صواريخ عابرة للقارات.. ماذا فعل المنطاد الصيني بالأجواء الأمريكية؟ القصة كاملة

بأيادٍ مصرية.. مستشار التموين يفجر مفاجأة حول منجم إيقات للذهب

حدث نادر .. ولادة رضيع يحمل شقيقه التوأم في بطنه بتونس

تعويض بأجر ومعاقبة المخالف بالحبس والغرامة.. اعرف حقك لو تعبت في العمل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض غريب يهددك بالعمى وأعراضه صادمة

بجمبسوت مخملي| نيرمين الفقي تستعرض أناقتها بإطلالة لافتة

هدية من صاحبه.. شاب يعثر على "سحر" في مكان صادم

اتجوزت حسام.. متداول: عروس تبكي بفستان الزفاف

فيديو

على عينك يا تاجر.. إطلالات رانيا يوسف الساخنة تثير الجدل| فيديو جراف

اقتحام الغرفة وطرد راقصة شهيرة.. القصة الكاملة لـ أزمة حلمى بكر بالعناية المركزة

لأول مرة.. تامر حسني يشارك عمرو دياب الغناء فى فرح فنان شهيرIفيديو

أسباب مهمة وراء قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ