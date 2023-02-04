رصد قاعدة صواريخ عابرة للقارات.. ماذا فعل المنطاد الصيني بالأجواء الأمريكية؟ القصة كاملة

يبدو أن الأزمة بين واشنطن وبكين تستمر، بعد توقعات الخبراء التهدئة بين الطرفين، خاصة بعد الإعلان عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى العاصمة الصينية بكين، والتي كانت مقررة الأسبوع المقبل، لكن هذه التوقعات تصدم حاليا، بأزمة جديدة قد تشعل الأوضاع بين البلدين، وهو ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، حيث كشفت عن رصد بالون أو منطاد صيني للتجسس كان يطير فوق شمال غرب الولايات المتحدة مساء الخميس الماضي.

صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أكدت أن الرئيس بايدن اختار في البداية عدم إسقاط المنطاد الصيني، بعد توصية من مسئولي البنتاجون، بأن عملية الإسقاط خطيرة، وتهدد بسقوط الحطام بالقرب من المدنيين، فيما أجّل وزير الخارجية الأمريكي زيارته إلى الصين، وسط حالة من التوتر تشهدها العلاقات بين البلدين، وفق ما نقلت شبكة ABCNEWs عن مسئول أمريكي، أمس الجمعة.

إلغاء زيارة بلينكن للصين

وقال مسئول أمريكي إن دخول المنطاد الصيني الأجواء الأمريكية، يعد انتهاكا لسيادة واشنطن، وهو أمر مرفوض، موضحا أن زيارة بلينكن للصين لن تكون مناسبة حالياً بعد حادث المنطاد، وأن واشنطن تؤمن أن الدبلوماسية هي الحل للعلاقات مع الصين.

وأشار إلى أن بلينكن سيزور الصين في أقرب وقت عندما تسمح الظروف بذلك، وأضاف أن بلاده ملتزمة بإنشاء قنوات اتصال مع الصين في كل الأوقات، مشيراً إلى أن بلاده تواصلت مع الصين على جميع المستويات عند علمها بدخول المنطاد الأجواء، مشدداً على استمرار الحوار مع بكين رغم إلغاء زيارة بلينكن.

منطاد الصين.. لماذا يتجول فوق أمريكا؟

وقال أمريكي، إنه على الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي ترسل فيها الصين بالونات مراقبة إلى الولايات المتحدة، لكن هذه البالونات يبدو أنها بقيت فوق البلاد لفترة أطول، حيث إن البالون سافر من الصين إلى جزر ألوشيان في ألاسكا، وعبر شمال غرب كندا خلال الأيام القليلة الماضية قبل أن يصل إلى مكان ما فوق مونتانا، حيث كان يحوم يوم الأربعاء.

المنطاد فوق قاعدة صورايخ عابرة للقارات

ولم يكن من الواضح ما الذي كانت تبحث عنه الصين في مونتانا، لكن الولاية هي موطن لجناح الصواريخ 341 في قاعدة مالمستروم الجوية، وهي واحدة من ثلاث قواعد للقوات الجوية الأمريكية التي تشغّل وتحافظ على صواريخ باليستية عابرة للقارات.

وأرسل البنتاجون طائرات مقاتلة من طراز F-22 لتتبع البالون يوم الأربعاء، ما أدى إلى توقف الرحلات مؤقتًا في مطار بيلينجز، حسبما قال مسؤول دفاعي كبير، لكنه قرر عدم إسقاط البالون.

وقال مسئول دفاعي كبير خلال إفادة في البنتاجون إن كبار مسئولي إدارة بايدن اتصلوا بنظرائهم الصينيين على وجه السرعة باستخدام قنوات متعددة ونقلوا خطورة القضية.

فيما أشار مسئول آخر رفيع المستوى إلى أن كبار المسئولين العسكريين نصحوا الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم إسقاطه، خوفا من أن تشكل حطامه تهديدا لسلامة الناس على الأرض، كما شدد على أنه على الرغم من أن مسار الرحلة الحالي للمنطاد يحمله فوق "عدد من المواقع الحساسة"، إلا أنه لا يمثل خطرًا كبيرًا في جمع المعلومات الاستخبارية.

بكين توضح حقيقة المنطاد

من جانبها، أعربت بكين عن "أسفها" لانتهاك منطاد صيني غير مأهول المجال الجوي الأمريكي، مؤكدة أن الجسم الطائر هو أداة مدنية للبحث العلمي، ودخوله المجال الجوي للولايات المتحدة تم "عن غير قصد"، وذلك بعيد إعلان البنتاجون أنه يتعقب منطاد تجسّس صينياً.

حقيقة التوترات بين الصين وأمريكا

يذكر أن التوتر بين بكين وواشنطن تصاعد في السنوات الاخيرة، خاصة بعد تولي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2016، حيث تعهد بتزويد تايوان بأسلحة دفاعية وقال إن أي هجوم من جانب الصين من شأنه أن يثير قلقا كبيرا.

أقدمت واشنطن على استفزاز الصين في سبتمبر 2021، بعدما أرسلت واشنطن مسئولا رفيع المستوى في وزارة الخارجية إلى الجزيرة في أول زيارة رسمية من نوعها منذ عقود، وانتقدت بكين بشدة الاجتماع، وحذرت الولايات المتحدة من عدم إرسال أي إشارات خاطئة لعناصر استقلال تايوان لتجنب إلحاق ضرر شديد بالعلاقات الصينية الأمريكية.

وأكد الرئيس الحالي جو بايدن في مطلع عام 2022 التزام واشنطن تجاه تايوان، وفي مايو الماضي اعتبر الرئيس الأمريكي أن الصين تلعب بالنار في مسألة تايوان، وتعهد بالتدخل عسكريا لحماية الجزيرة إذا تعرضت لهجوم.

ولكن التوتر عاد للصدارة مرة أخرى، خاصة بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابق، نانسي بيلوسي، لتايوان لدعم انفصال تايوان على الرغم من تهديدات الصين من مخاطر زيارة الجزيرة الانفصالية المتمتعة بالحكم الذاتي، غير المعترف بها دوليا التي تعتبرها بكين جزءًا من أراضيها.

وحذرت الصين الولايات المتحدة الأمريكية من زيارة بيلوسي لتايوان، معتبرة أن تلك الزيارة تصرفًا استفزازيًا من قبل الولايات المتحدة، وخطًا أحمر من شأنه تقويض العلاقات بين البلدين.