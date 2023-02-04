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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة سارة للمصريين بشأن الذهب.. إعلامي يفتح النار على حمو بيكا.. وطلب غريب لـ ياسمين عز على الهواء| توك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو، خلال الساعات الماضية عددا من الموضوعات الهامة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

عمرو أديب عن بيع قناة السويس: "محدش هيسكت هو إحنا أكياس جوافة"
استنكر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على ما تم تداوله من معلومات على بعض الحسابات الشخصية مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 سنة.


كأس العالم للأندية.. مفاجأة قبل لقاء الأهلي وسياتل الأمريكي
قال الناقد الرياضي جمال الزهيري، إن مباراة النادي الأهلي أمام سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية 2023 ستكون صعبة للغاية، لافتا إلى أن كرة القدم الأمريكية شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية.


اضطراري.. مفاجأة في قرار عودة فيريرا إلى نادي الزمالك| شاهد

جمال الزهيري


كشف الناقد الرياضي جمال الزهيري، أسباب قرار المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتعيين البرتغالي جوسفالدو فيريرا مستشار فني لمجلس الإدارة، عقب قرار إقالته من تدريب الفريق.


نعمة ربنا ماتترميش على الأرض.. محمد موسى يفتح النار على حمو بيكا
علق الإعلامي محمد موسى، على مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه مؤدي المهرجانات حمو بيكا، وهو يرمي الأموال على  المطرب الشعبي رضا البحراوي، بأحد الأفراح، مما آثار استياء عدد من الجمهور على «السوشيال ميديا».


تفاصيل جديدة حول العثور على منجم ذهب في مصر.. فيديو
كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الـ ذهب، تفاصيل جديدة حول العثور على منجم إيقات بصحراء مصر الشرقية.


ربيع : لا صحة لتعاقد قناة السويس مع شركة أجنبية لإدارة خدماتها
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه لا صحة لتعاقد قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدمات الهيئة من خلال عقد امتياز مدته 99 عاما، مشيرا إلى أن قناة السويس قناة مصرية ملك للمصريين.


الإعلامية فاطمة سالم : أين برامج الأطفال الجذابة حاليًا
قالت الإعلامية الكبيرة فاطمة سالم: "أطفال دلوقتي معذورين بسبب موبقات السوشيال ميديا كما أن "لو كرنبة موجودة هيكون نفسي تقرب الأطفال من عائلاتهم".


ياسمين عز: أطالب المطاعم بعمل طبق حلويات صوابع محمد أو حواجب مصطفى
ناشدت ياسمين عز أصحاب المطاعم إضافة طبق حلويات باسم الفرعون الكبير والصغير، مشيرة إلي أنها متبرعة بحقوق الملكية لمصنع السكر للراجل.


ألف مبروك | مفاجأة سارة للمصريين بشأن الذهب
أكد ناجي فرج باقي، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن هناك منجم ذهب بالصحراء الشرقية، وتم التشغيل الفعلي له، وأنه بـ احتياطي يقترب من 1.1 مليون أوقية.

 

جماعات الخراب الإرهابية .. مصطفى بكري يكشف عن شائعة خطيرة على الهواء
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن جماعات الخراب الإرهابية نشرت مستندًا مدونًا عليه توقيع الحكومة لإحدى الشركات الأجنبية بعقد امتياز لإدارة قناة السويس.

 

توك شو الموضوعات التقرير قناة السويس السويس الأهلى مرتضى منصور الذهب التموين

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