الكاتب الفرنسي رولان لومباردي: الرئيس السيسي أنقذ مصر خلال فترة حرجة

تحدث الكاتب الفرنسي رولان لومباردي، رئيس تحرير جريدة لو ديالوج الفرنسية عن كتابه "السيسي بونابرت مصر".

وقال الكاتب الفرنسي رولان لومباردي، خلال استضافته ببرنامج "العاشرة"، المٌذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "قررت أن أنقل ما رأيته في مصر عن الفترة الحرجة بعد أحداث 25 يناير"، مؤكدا: "ظهور القوات المسلحة أنقذ مصر من مصير مظلم".

وأضاف: "الرئيس السيسي أظهر رغبة قوية منذ توليه السلطة في تحديث مصر"، متابعا: "رأيت تشابهات شخصية بين الرئيس السيسي وبونابرت".

وأشار الكاتب الفرنسي رولان لومباردي، رئيس تحرير جريدة لو ديالوج الفرنسية : "الرئيس السيسي أنقذ مصر خلال فترة حرجة"، موضحا: "الرئيس عبدالفتاح السيسي من القادة القليلين في المنطقة الذي استطاع محاربة الفساد والإسلام السياسي معا".

