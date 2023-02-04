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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحركات سودانية لرفع قرار تجميد الخرطوم بالاتحاد الافريقي

صدى البلد

أعلنت وزارة الخارجية السودانية أنها بدأت في اتصالات مكثفة مع قيادات الاتحاد الإفريقي بهدف رفع قرار تجميد نشاط البلاد صلب المنظمة الإقليمية.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن دفع الله الحاج علي وكيل الخارجية أجرى عددا من اللقاءات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في هذا الخصوص شملت ادوارد مكاي الرئيس الحالي لمجلس السلم والأمن الإفريقي، إضافة إلى عدد من المسؤولين الآخرين تناولت شرحا للأوضاع الراهنة في السودان، والتطورات السياسية المتعلقة بالاتفاق الإطاري السياسي الذي شارفت عمليته السياسية عن نهايتها.

وأوضحت أن المسؤول السوداني دعا الاتحاد الإفريقي للتعامل بإيجابية مع الشأن في بلاده، والنظر بعين الاعتبار للإنجازات التي تم تحقيقها حتى الآن، وتشجيع الخطوات المهمة التي اتخذتها حكومة الخرطوم، معربا عن تطلع بلاده لاتخاذ الاتحاد الإفريقي قرارا برفع التجميد على ضوء المؤشرات الايجابية التي تشير لقرب اكتمال العملية السياسية، وداعيا مجلس السلم والأمن الإفريقي لزيارة السودان للتعرف على الانجازات التي تمت في هذا الخصوص.

وأبرزت الخارجية السودانية أن اللقاءات مع قيادات الاتحاد الإفريقي ستتواصل، حيث سيتم تقديم شرحا مفصلا عن تطورات الأوضاع في البلاد، وتأثيرات قرار تجميد عضوية السودان على القارة الإفريقية، لافتة إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الخرطوم في رعاية عملية السلام في دولة جنوب السودان وسلام إفريقيا الوسطي وارساء الأمن الإقليمي للمنطقة .

جدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي كان قد قرر تجميد مشاركة السودان في أنشطته بعد حل الحكومة الانتقالية في أكتوبر 2021.

السودان الاتحاد الافريقي وزارة الخارجية السودانية

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