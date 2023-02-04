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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

الأهلي
الأهلي

بدأ عشاق المارد الأحمر يبحثون عن الأهلي وسياتل الأمريكي مباشر ، ومشاهدة مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي اليوم مباشر ، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد انطلاق المباراة مساء اليوم.

مباراة الأهلي اليوم مباشر 

ويواجه الأهلي اليوم، منافسه سياتل الأمريكي في مباراة مهمة للغاية ببطولة كأس العالم للأندية بعد أن نجح فى الفوز فى المباراة الأولى على أوكلاند سيتى النيوزيلندى في ملعب ابن بطوطة من مدينة طنجة في المغرب.

ماتش الأهلي اليوم مباشر 

ويتطلع الملايين من عشاق الكرة المصرية إلى مشاهدة ماتش الأهلي وسياتل الأمريكي اليوم مباشر ، فى الساعة السابعة مساء اليوم.

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بث مباشر مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي

وينتظر عشاق المارد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي مباشر  مع انطلاق صافرة المباراة في الساعة السابعة مساء من المغرب.

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم مباشر

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي اليوم مباشر عبر عدة قنوات مفتوحة على النايل سات بدون أي رسوم او اشتراكات.

موعد مباراة الأهلي والقنوات الناقلة

ويبحث الملايين عن موعد مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي اليوم والقنوات الناقلة ، إذ تنطلق المباراة في السابعة مساء اليوم وتنقلها عدة قنوات منها ما يلي :

1- قناة 20 MEdia Set HD تردد 11432 V معدل ترميز29900

2 - قناة Tipik تردد 10892 H معدل ترميز 27500

3- قناة Orf Sport+ تردد 11244 H معدل الترميز 22000

4- قناة المغربية الرياضية TNT 2023  تردد 11157 و تردد 11476 عمودي معدل الترميز 27500

5- قناة Sport 4 HD تردد 10972 V معدل الترميز 30000، علاوة على  قناة Sport 4 تردد 11030 V معدل ترميز 27500، و قناة TVP Sport HD تردد 11449 H معدل الترميز27500.

مباراة الأهلى اليوم

وتنطلق مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي مباشر  ، في السابعة مساء إذ يدخل الأهلي المباراة وهو وصيفًا لبطل دوري أبطال إفريقيا بينما يشارك نادي سياتل سيتي باعتباره بطلًا لأمريكا الشمالية.

مباراة الأهلي اليوم الساعة كام

وينتظر الملايين من عشاق الأحمر موعد المبارارة ويتساءل الكثير عن “مباراة الاهلى اليوم الساعة كام؟” ويمكن مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي اليوم ، في الساعة السابعة مساء عبر القنوات المذكورة.

مباراة الأهلي وسياتل الأمريكيب بث مباشر يوتيوب

ولا يمكن مشاهدة مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي مباشر يوتيوب ، حيث أنه من المقرر أن تذاع المباراة فور انطلاقها عبر القنوات المذكورة اعلى .

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم مباشر بدون تقطيع 

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي مباشر بدون تقطيع ، وكذلك بجودة عالية عبر القنوات المذكورة في الأعلى.

مشاهدة مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي اليوم بث مباشر الآن

ويتطلع الملايين من عشاق الاحمر إلى مشاهدة مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي اليوم بث مباشر الآن، والذي سيكون متاحا بعد انطلاق المباراة في السابعة مساء.

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