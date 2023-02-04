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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ادخل اسمك ورقم جلوسك.. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج

يبحث أولياء الأمور، خلال هذه الأيام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023م، الترم الأول، بمحافظة سوهاج، والتي ينتظر الطلاب وأولياء الأمور ظهورها والإعلان عنها خلال الساعات القليلة المُقبلة، لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية اضغط هنا.

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج اضغط هنا

ومن المُقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023م، الترم الأول، في محافظة سوهاج، خلال الساعات القليلة المُقبلة، لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية اضغط هنا.

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وينشر لكم موقع صدى البلد رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول للعام الجاري 2023م، بمحافظة سوهاج، لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية اضغط هنا.

الشهادة الإعدادية

وسيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023م، بمحافظة سوهاج، بالاسم ورقم الجلوس، عقب اعتمادها من اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية اضغط هنا.

وذلك عبر البوابة الرسمية لمحافظة سوهاج، وموقع مديرية التربية والتعليم بسوهاج، لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية اضغط هنا.

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