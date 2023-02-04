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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح منافذ بيع السلع والمواد الغذائية في مختلف أحياء مدينة العريش

منافذ بيع السلع والمواد
منافذ بيع السلع والمواد الغذائية في أحياء مدينة العريش

قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أنه تم افتتاح منافذ بيع السلع والمواد الغذائية  ثابتة ومتنقلة في مختلف  احياء مدينة العريش   وباقي مدن محافظة شمال سيناء، لـللبيع بأسعار اقل من الأسواق المحلية ، وذلك لعمل حالة من الاستقرار في الأسعار،   ضمن مبادرة كسر الغلاء  بالتنسيق مع الجهات المعنية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

وأوضح الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، أن مفتشي وزارة التموين والتجارة الداخلية، يتابعون بشكل دوري أسعار السلع والمنتجات داخل الأسواق  ، من أجل ضبطها ومنع التلاعب بها.


تكثيف الحملات التموينية

 

ومن جانبها ..قالت أمانى رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة     أنه يجري تكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة على الاسواق والمخابز والمحال التجارية ، من خلال حملات تموينية موسعة صباحية ومسائية بمعرفة ادارة الرقابة التموينية على الأسواق، للتأكد من جودة المعروض من الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن، وكذلك الإعلان عن الأسعار ،والقيام  وتحرير محاضر تموينية للمخالفين.

ويتم تلقى شكاوى المواطنين بشمال سيناء على رقم خدمة الخط الساخن 114، وغرف عمليات المحافظة  0683327052 ـ 0683323014 .

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محافظ شمال سيناء: الطرق من العوامل الهامة لدفع عجلة التنمية

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