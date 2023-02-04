كأس العالم للأندية.. الأهلي يستعد لمواجهة سياتل بهذا السلاح الفتاك

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولي للتلفزيون المصري، اليوم السبت، تقريرا مفصلا عن أخرى استعدادات النادي الأهلي، لمواجهة نادي سياتل الأمريكي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، والمقامة حاليا في المغرب.

وخلال الفقرة أكد أحمد الهواري الناقد الرياضي، أن مبارة الأهلي أمام ستايل الأمريكي لن تكون سهلة، وهذا الفريق منظم علي أرض الملعب، لافتاً إلى أن النادي الأهلي مستعد للمباراة بشكل جيد.

قرار المدير الفني

وأضاف أحمد الهواري الناقد الرياضي،أن مباراة الغد مفتاح لقاء نادي ريال مدريد، و الأهلي يلعب علي تسجيل هدف مبكر، متابعا أنه لن يكون هناك أي تغير في تشكيل النادي الأهلي عن المباراة السابقة، وهذا قرار المدير الفني.