عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كأس العالم للأندية.. الأهلي يستعد لمواجهة سياتل بهذا السلاح الفتاك

النادي الأهلي
النادي الأهلي

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولي للتلفزيون المصري، اليوم السبت، تقريرا مفصلا عن أخرى استعدادات النادي الأهلي، لمواجهة نادي سياتل الأمريكي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، والمقامة حاليا في المغرب.

txt

كأس العالم للأندية.. مفاجأة قبل لقاء الأهلي وسياتل الأمريكي

txt

سياتل مركز 11 .. منافس الأهلي بمونديال الأندية 150 يومًا بدون انتصار

وخلال الفقرة أكد أحمد الهواري الناقد الرياضي، أن مبارة الأهلي أمام ستايل الأمريكي لن تكون سهلة، وهذا الفريق منظم علي أرض الملعب، لافتاً إلى أن النادي الأهلي مستعد للمباراة بشكل جيد.

 

قرار المدير الفني

 

وأضاف أحمد الهواري الناقد الرياضي،أن مباراة الغد مفتاح لقاء نادي ريال مدريد، و الأهلي يلعب علي تسجيل هدف مبكر، متابعا أنه لن يكون هناك أي تغير في تشكيل النادي الأهلي عن المباراة السابقة، وهذا قرار المدير الفني.

 

الأهلى كأس العالم للاندية نادي سياتل الأمريكي النادي الأهلي أخبار النادي الاهلي أخبار كأس العالم للأندية اخبار الأهلي اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نفاد الصبر ننشر الفيديو الممنوع | مرتضى منصور يجهز مفاجأة لاتحاد الكرة

بـ شرط وحيد .. مصير كهربا في مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي غدا

ألف مبروك | مفاجأة سارة للمصريين بشأن الذهب

ليست مشفرة أو مسروقة.. تردد قناة جديدة على نايل سات تذيع مونديال الأندية

منها واحدة مجانية مفتوحة.. 3 قنوات تنقل مباراة الأهلي وسياتل غدا

بعد تجميده .. القصة الكاملة لتورّط برونو سافيو في ضياع صفقة الأهلي

بعد دقائق من النشر .. مرتضى منصور يحذف بوست الفيديو الممنوع

مقابل 80 مليون يورو.. ليفربول يُرحب برحيل محمد صلاح.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

نجم الأهلي السابق يتغنى بمستوى كهربا.. ويطالب باحترام سياتل

نجم الأهلي السابق يحذر لاعبي الفريق قبل مواجهة سياتل في مونديال الأندية

ترشيحاتنا

خناقة مع مجلس الأهلي.. شوبير يكشف حقيقة تجميد برونو سافيو|فيديو

مستشار وزير التموين: أوقية الذهب سترتفع عالميًا لـ 3000 دولار.. أعرف القصة

الدفع بـ 8 سيارة حماية مدنية وإسعاف لإنقاذ ضحايا منزل أسيوط المنهار

هل ينتشر الجذام عن طريق اللمس.. وما هي أعراض المرض؟

إيران تبدأ تجديد أكبر مجمع مصاف في فنزويلا بغضون أسابيع

تنافس أوروبي على هجرة الأطباء.. بريطانيا تستقطب المصريين وأفريقيا تحت أنظار فرنسا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدية من صاحبه.. شاب يعثر على "سحر" في مكان صادم

اتجوزت حسام.. متداول: عروس تبكي بفستان الزفاف

أحلى من بعض ..هيفاء وابنتها يثيران الجدل بجمالهن

بسبب فيديو.. السجن المشدد لـ بلوجر إيرانية وخطيبها..شاهد

فيديو

لأول مرة.. تامر حسني يشارك عمرو دياب الغناء فى فرح فنان شهيرIفيديو

أسباب مهمة وراء قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة| تغطية خاصة

هل كان مخمورا .. تفاصيل جديدة في حادث نجل إيمان البحر درويش

من الرعاية لـ الإصابة بمرض السرطان.. أمراض الفنانين بين السرية والعلنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ