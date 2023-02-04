توقف حركة التجارة بين السودان وإثيوبيا.. ما سبب غلق الطريق القاري؟

كشفت وسائل إعلام سودانية مساء الجمعة بأن حركة التجارة بين السودان وإثيوبيا توقفت بسبب إقدام سكان غاضبين على قطع طريق حيوي احتجاجا على اعتداءات ميليشيات مسلحة إثيوبية.

وأضافت التقارير الإعلامية أن إغلاق الطريق القاري في منطقة عطرب منذ الخميس "أدى إلى توقف الحركة التجارية بين السودان وإثيوبيا، مع تكدس البضائع والشاحنات على طول الطريق المؤدي إلى المعبر الحدودي".

وباءت محاولات الأجهزة الأمنية والعسكرية بالفشل لإقناع الأهالي بفتح الطريق واستعادة حركة التجارة.

يشار إلى أن عصابات مسلحة إثيوبية نفذت الشهر الماضي عدة هجمات لأغراض نهب الماشية، واختطاف الرعاة للمطالبة بفدى مالية من داخل الحدود السودانية.