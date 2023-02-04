بسبب تذاكر المترو.. اعتقال أربعة مصريين في فرنسا

ألقي القبض مؤخرًا على أربعة مصريين يشتبه في مشاركتهم في تهريب تذاكر “نافيجو" الخاصة بوسائل المواصلات العامة في فرنسا.

وقالت تقارير إعلامية محلية أن “عملية الاحتيال كانت ستكلف عدة ملايين يورو لشركة النقل العامة للمواصلات في فرنسا”.

قامت الشرطة الفرنسية بتفكيك حركة تهريب كبيرة من بيع كروت نافيجو المقدمة للعديد من مستخدمي المترو مقابل مبلغ متواضع قدره 18.80 يورو شهريًا. وللتذكير، فإن السعر الأساسي للاشتراك الشهري الآن هو 84.10 يورو بعد زيادتها الأخيرة.

ووفقًا للمعلومات التي نشرتها صحيفة لو باريزان، فإن أربعة مصريين يقفون وراء عملية الاحتيال هذه.

وقال المحققون إن خدعهم كان سيجعل من الممكن "التلاعب بملفات أكثر من 45000 بطاقة نافيجو، أو ما بين 10000 و 15000 في السنة".

ويعتقد المحققين بأن المزورين كانوا يعملون قبل ذلك التاريخ منذ أن عثرت الشرطة على بطاقة نقل من عام 2011.

كانت شركة إيل دو فرانس موبيليتيس (IDMF) ، التي تدير النقل في إيل دو فرانس، ستخسر مبلغًا هائلاً: أكثر من 10 ملايين يورو وفقًا لآخر التقديرات.

من خلال تفتيش منازل المشتبه بهم الأربعة المزعومين، اكتشف المحققون أكثر من "65000 شهادة مزورة و 200 قائمة عملاء".

أتاح عمل الشرطة إثبات أنه في 90٪ من حالات الأسماء المذكورة كانت مسألة احتيال.

ويقدر المحققون المكاسب الشخصية للمشتبه بهم بما بين 1.5 و 2.2 مليون يورو.