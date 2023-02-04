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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ربنا يخليك لينا ياعالمي.. ماجد المصري بصحبة الكينج محمد منير

ماجد المصري محمد
ماجد المصري محمد منير

شارك الفنان ماجد المصري صوره برفقة الكينج محمد منير، عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وعلق ماجد المصري علي الصورة، قائلا:"الكينج ( محمد منير ) تاريخ كبير إسمه محمد منیر ربنا يخليك لينا ياعالمي يا صديق العمر”

أحدث أعمال الفنان ماجد المصري مسلسل توبة، من بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، دياب، أسماء أبو اليزيد، عبد العزيزمخيون وعارفة عبد الرسول، وإخراج أحمد صالح. ويُعرض المسلسل يومياً على قناتي "MBC مصر"، بينما تُعرضحلقاته مبكراً بيوم كامل على منصة "شاهد".

يذكر أن ماجد المصري ورانيا أبو النصر تزوجا منذ ما يقرب من 10 سنوات، ولديهما ابنين أدهم وداليدا.

محمد منير ماجد المصري عمرو سعد صبا مبارك مسلسل توبه

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