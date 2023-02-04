انطلاق 45 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر

شهدت سماء مدينة الأقصر، اليوم السبت، انطلاق 45 رحلات بالون طائر، على متنها 1300 سائح من مختلف الجنسيات، وسط استعدادات أمنية مشددة.

وقال مصدر من مطار البالون أن السائحين قد وصلوا إلى مطار إقلاع البالون بالبر الغربي في تمام الساعة الخامسة صباحا وتمت الرحلة بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وبعد موافقة هيئة الأرصاد الجوية على الإقلاع.

وأكد المصدر أن جميع شركات البالون تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعمل بنصف طاقتها؛ وذلك لسلامة الركاب، موضحا أنه يتم تعقيم البالون قبل الإقلاع.