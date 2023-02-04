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برلمان

برلماني يثمن اهتمام أفريقيا بالاستفادة من نجاحات مصر في مجالات البنية الأساسية

النائب عبد السلام
النائب عبد السلام خضراوى

أكد المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب الأهمية الكبيرة للقضايا التى ناقشها الرئيس "ماكى سال"، رئيس جمهورية السنغال خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش المشاركة في "قمة داكار الثانية لتمويل البنية التحتية"، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والسفير خالد عارف، سفير مصر في داكار وحضر من الجانب السنغالي، وزيرة الاقتصاد، ووزير المالية، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية.

واعتبر " خضراوى " فى بيان له أصدره اليوم تأكيد الرئيس السنغالي بأن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت دومًا نموذجًا متميزًا لأفريقيا وفي السنوات الأخيرة حققت مصر نجاحات واسعة في مجالات البنية الأساسية تضاف إلى جوانب تميزها وتكليف الرئيس "ماكى سال" للوزراء السنغاليين بالتواصل مع سفير مصر في داكار، لمتابعة مقترحات وآليات التعاون مع مصر، والقطاع الخاص المصري، في مختلف مشروعات البنية التحتية التي يتم تنفيذها في السنغال بمثابة دليل قاطع على الحرص الكبير من الدول الافريقية للاستفادة من التجارب المصرية الناجحة فى مختلف مشروعات التنمية والبنية الاساسية المشروعات القومية الكبرى.

كما أشاد المهندس عبد السلام خضراوى بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي للرئيس السنغالي بأن هناك حجماً كبيراً من الود والتقدير يكنه الرئيس السيسي لسيادتكم فهو يعتبركم أخًا عزيزًا، ويسعد بالتشاور معكم في مختلف القضايا التي تهم القارة الأفريقية".

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قد استعرض خلال اللقاء جوانب الطفرة التي حققتها مصر في مجالات البنية التحتية، وفي مقدمتها توليد الطاقة الكهربائية بشقيها التقليدي والمتجدد، وإنشاء وتطوير الموانئ والطرق وشبكات السكك الحديدية والقطار الكهربائي والمونوريل.

وفى هذا السياق، أشار مدبولي إلى وجود مصنعين لتصنيع الجرارات وعربات السكك الحديدية في مصر، بما فيها الجرارات الكهربائية، وسوف يبدآن في تغطية احتياجات السوق المصرية ابتداء من العام القادم، كما سيتم تدريجيًا تصدير إنتاجهما لدول المنطقة والدول الأفريقية.

وأشاد رئيس الوزراء، في هذا السياق، بسعي الرئيس "ماكى سال" لإحداث التنمية والتطوير في السنغال، مؤكدًا استعداد مصر لتقديم كل خبراتها وإمكانات شركات الإنشاءات المصرية للمشاركة في جهود التنمية التي يقودها الرئيس "سال"، من خلال شراكات مع الحكومة والقطاع الخاص السنغالي، ولذا فقد كان هناك حرص على اصطحاب ممثلي كبرى الشركات المصرية لحضور قمة داكار الثانية.

كما تطرقت المقابلة إلى النجاحات التي حققتها مصر في إنشاء المدن الجديدة، وكذا الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة، وأبرزها مشروع بنبان الرائد، الذى سبق للرئيس السنغالي تفقده خلال زيارته لمصر في 2019
 

مجلس النواب وزير النقل الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع الخاص مجلس الوزراء المشروعات القومية الكبرى

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