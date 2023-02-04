برلماني : معرض الكتاب نقلة حضارية .. ويجب استمرار دعمه من الدولة المصرية

أشاد النائب عيد حماد ، عضو مجلس النواب ، بالاقبال الكبير على معرض القاهرة الدولي للكتاب ، مؤكدا أن المعرض هذا العام يعتبر نقلة حضارية بشكل غير مسبوق، وكل عام يحدث تطور فيه عن العام السابق ، وهو ما يؤكد دعم الدولة المصرية للثقافة ولتشجيع الشباب على القراءة .

وأوضح حماد، في بيان له اليوم ، أن الشعب المصري يحب القراءة والثقافة، مؤكدا أن تحديه المسافات الطويلة وقطع عشرات الكيلومترات، بالإضافة إلى الالتزام بالمظهر الحضارى وتعليمات الأمن والنظام وهو ما ظهر جليا فى طوابير الانتظار حول القاعات وأبواب الدخول، بشكل يعكس تحضر زوار المعرض ورغبتهم الحقيقية فى الحفاظ على تلك الصورة المشرفة.

وأضاف أن القراءة أساس صعود الأمم والشعوب وأساس نهضتها وتفوقها وتقدمها وازدهارها، ومن دونها لا يمكن لأمة أن تنهض أو تتقدم بحال من الأحوال، مفيدا ان الدولة المصرية أولت اهتمام كبير السنوات الماضية في دعم القراءة وتنظيم معرض الكتاب بالشكل اللائق.

واختتم عضو مجلس النواب بالتأكيد على أنه مع اقتراب ختام المعرض يجب أن يكون هناك تقييم شامل من القائمين عليه، وذلك لتعزيز الايجابيات وتلافي السلبيات في الدورات القادمة .