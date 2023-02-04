بدء الدورة التدريبية لكيفية التعامل مع ذوي الهمم بلغة الإشارة.. تفاصيل

ينفذ مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، اليوم ،السبت، وعلى مدار الاسبوع الجاري، دورة تدريبية عن كيفية التعامل مع المواطنين من ذوي الهمم بلغة الإشارة بالمراكز التكنولوجية ، ويستفيد منها 28 متدربا من جميع المحافظات .

وتأتي هذه الدورة ضمن البرنامج التدريبي لمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، في إطار فعاليات الأسبوع التدريبي الـ26 من الخطة التدريبية لسقارة لعام 2022/2023 .

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الدورة التدريبية تستهدف تأهيل موظفى المراكز التكنولوجية بالمحافظات على طرق وأساليب التعامل مع فئة الصم وضعاف السمع ، بهدف تسهيل خدمتهم اعمالاً لمبادئ حقوق الانسان بإعتبارهم أحد فئات المجتمع المستفيدة من الخدمات الحكومية المقدمة.

و وتتضمن الدورات التدريبية، تعريف المتدربين بالصم نظرياً وعملياً و أسلوب التعامل معهم ، بالاضافة الي ورش عمل تطبيقية عن أهم الجمل الحوارية التى تنشأ بين مقدمى الخدمة و طالبيها من ضعاف السمع بلغة الاشارة ، بهدف تحسين التواصل و تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص و الدمج المجتمعى.

كما تشمل الدورة التدريبيةعلي التدريب علي كلمات أخرى متنوعة واشارات حكومية وبيئية و ترجمة فورية لبعض الجمل للاشارة ، إضافة الى مصطلحات التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي و اسماء الوزارات والاماكن العامة .

كما ينظم مركز سقارة دورة تطوير مهارات وبناء قدرات إدارة منظومة تكافؤ الفرص ويستفيد منها (28 ) متدرباً ، وذلك في اطار دعم و تمكين المرأة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ، خاصة و أن عدد وحداتها العامة والفرعية بالمحافظات يبلغ (277) وحدة، تعمل على إدماج قضايا المرأة فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة.