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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الصحة: انضمام محافظة القليويبة لحملة طرق الأبواب غدا| فيديو

المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الصحة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، اليوم السبت، إن حملة طرق الأبواب واحدة من الحملات التي تقوم بها وزراة الصحة للحفاظ على الصحة العامة في التعامل مع فيروس كورونا، وانطلقت هذه الحملة في 29 يناير في كلًا من محافظات أسيوط والمنيا وقنا والمنوفية، منوهًا بأن غدًا ستنضم لهذه المحافظات محافظة القليوبية.


أشار “عبد الغفار” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” والمُاع عبر فضائية" الأولى المصري"، إلى أنه في أقل من أسبوع تم تطعيم ما يقرب من نصف مليون مواطن من خلال الفرق المُدربة التي تزور أكبر عدد من الأماكن.


وأكد المتحدث باسم الصحة أن الدولة المصري حققت الكثير من النجاحات في مكافحة فيروس كورونا ولاستمرار هذه النجاحات تنصح منظمة الصحة العالمية باستمرار التلقيح والجرعات المنشطة للمواطنين.


ولفت إلى أن الحملة مستمرة حت تصل لكافة محافظات الجمهورية، حيث تم البدء بالمحافظات التي شهدت نسب تطعيم أقل.
 



 

فيروس كورونا كورونا حملة طرق الابواب حسام عبد الغفار الصحة

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