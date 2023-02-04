استشاري: المبادرات الرئاسية الصحية ساعدت المرضي على اكتشاف الأورام

قالت الدكتورة علا خورشيد استشاري الأورام، إن فيروس كورونا لا يسبب سرطان الرئة لكنه ساعد الأطباء في إكتشاف الكثير من الأورام بعد إصابة بعض المرضى بالكورونا وظهور أورام في الصدر ولم يدركوا ذلك إلا بعد الإصابة ومع الفحص.

وأضافت "خورشيد"، خلال لقائها في برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي ام سي الفضائية؛ أن كورونا لها مشاكل متعددة بعد الإصابة بها وخاصة للمدخنين؛ مضيفة أن لابد من اتخاذ الإجراءات الوقائية وتطعيم أبنائنا بالأمصال .

وأكدت على أهمية الكشف المبكر للأورام وهو أمر متاح في جميع محافظات الجمهورية وذلك من خلال المبادرات الرئاسية الصحية مثل 100‪ مليون صحة وغيرها من المبادرات التي تقدمها الدولة المصرية لرعاية صحة المواطنين.