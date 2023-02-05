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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

5 إجراءات لمواجهة العنف الأسري.. دراسة بمجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

ينشر موقع صدى البلد توصيات الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، عضو مجلس الشيوخ، بشأن مواجهة العنف الأسري، والتي تتضمن عددا من الإجراءات في المجالات التشريعية والاجتماعية والدينية والإعلامية، والتي جاءت كالتالي:

مجال الحماية الاجتماعية

التوسع في برامج تأهيل المقبلين على الزواج عبر المؤسسات الحكومية ذات الصلة ومنظمات العمل الأهلي والمؤسسات الدينية. التوسع في إنشاء وحدات الدعم النفسي التي تختص بتأهيل وإعادة دمج ضحايا العنف وتأهيل القائمين عليه.

زيادة عدد دور استضافة المعنفات في المحافظات المختلفة.

تفعيل أدوار أندية الطفل / الفتاة / السكان داخل مراكز الشباب. تفعيل لجان الحماية التابعة للمجلس القومي للأمومة والطفولة، وبناء قدرات فريق المجلس القومي للطفولة والأمومة ولجان الحماية والشركاء على المستوى المحلى والمركزي. تيسير شروط المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة لتوفير مصادر دخل مناسبة في محاولة لسد منافذ العنف الأسري المحتمل.

المجال الديني

تأهيل الأئمة والدعاة والقساوسة - عبر برامج تدريبية علمية - على تناول قضايا

الأسرة وبث روح المودة والتألف بأسلوب جاذب يلائم الفئات المستهدفة.

إنشاء منصة الكترونية تابعة لوزارة الأوقاف تتضمن كل ما يحتاجه الخطيب والداعية

من قضايا مجتمعية تمس اهتمام الفئات المستهدفة .

رقمنة الانتاج العلمي الذي يحض على قيم التسامح والمودة والألفة واتاحته على المنصة الالكترونية المخصصة لذلك.

المجال الإعلامي

تكثيف التنويهات التي تنبذ العنف وتوضح نتائجه الوخيمه على الأسره والمجتمع ككل.

الرقابة علي المواد الدرامية والسنيمائية لتشديد رقابتها للحيلولة دون عرض أي مشاهد يترتب عليها تعزيز ظاهرة العنف داخل نطاق الأسرة. تقديم دراما تليفزيونية تهدف الى إحياء القيم والسلوكيات النبيله، وتدعو إلى التمسك بالقيم الأخلاقيه وروح المحبة والتسامح وتقدم النصح والإرشاد بشكل جذاب. شرح وتوضيح مُبسط للنصوص الدينية والأحاديث التي تحرم العنف بكافة أشكاله واستضافة خبراء ومتخصصين في الطب النفسي والتنشئه لتقديم تلك المضامين الإعلاميه التي تسهم في الحد بل إنهاء مشكلة العنف الأسري. إنتاج دراما للطفل بشكل جذاب وممتع ليستقبل المعلومة بشكل غير مباشر، وهو ما يُسهم في حل القضية من جذورها من خلال تهذيب النشء منذ البداية. تفعيل الأكواد الخاصة بالمرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة، التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في التناول الإعلامي لقضاياهم ومحاسبة المخالفين. ه. في مجال الثقافة والتعليم والوعي المجتمعي :

البدء في تدشين استراتيجية وطنية للوعي تستهدف التخلي عن الموروثات البالية المرتبطة بالزواج المبكر وكثرة الإنجاب و العلاقة داخل الأسرة. إنشاء وحدات حقوق إنسان داخل الجامعات أسوة بوحدات مكافحة العنف ضد المرأة؛ لتنظيم التدريبات وتكثيف الممارسات الموضوعية على حقوق الانسان .

تكثيف رحلات أعرف بلدك التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة للفئات الشبابية

وبأسعار مقبولة لتعزيز الانتماء الوطني وتكوين الشخصيات الإيجابية.

مجال التكنولوجيا

إنشاء شبكة معلومات موحدة لضحايا العنف الأسري لمتابعة تطور حالاتهم عبر

جهات الاختصاص وتقديم الخدمات المطلوبة.

إنشاء منصة إلكترونية للتدريب على حقوق الإنسان عن بعد يتولى الاشراف عليها المجلس القومي لحقوق الإنسان وبصورة مجانية.

الرعاية الصحية التوسع في عيادات علاج آثار العنف الأسري وتأهيل الأطباء لاستقبال الضحايا من المعنفات، وربطها بالمستشفيات الحكومية والخاصة. - تعزيز سبل الوقاية من الوقوع في براثن إدمان المخدرات وتوفير أماكن التعافي - عبر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي - انطلاقا من حقيقة أن الإدمان أحد المحفزات الأساسية على ارتكاب أعمال العنف داخل الأسرة. استحداث وحدات "صحة نفسية لضحايا العنف الأسري" تنشا في المستشفيات بجميع أشكالها تقدم جميع أنواع الدعم النفسي عن طريق أطباء متخصصين ومؤهلين.

كان هذا التقرير خطوة لوضع وصياغة رؤية مشتركة تتضمن الجوانب المختلفة للتعاطي مع قضايا العنف الأسري، كالوقاية والتوعية والتدخل والحماية والمعالجة، ومن ثم وضع وتقنين السياسات والتشريعات التي تعين على فهم التعامل مع قضايا العنف الأسري ؛ بغية الوصول للهدف المنشود للحفاظ علي بنيان المجتمع متماسكا وقويا .

واللجنة المشتركة إذ ترفع تقريرها إلى المجلس بشأن هذه الدراسة بمحاورها المتعددة وبتوصياتها المتنوعة، لترجو من المجلس الموقر التفضل بالموافقة عليها وعلى ما طرحته من مقترحات وما خلصت إليه من توصيات.

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