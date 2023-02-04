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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الرئيس السيسي يوجه بزيادة مكافآت المسابقة العالمية للقرآن

صدى البلد

تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلقت اليوم المسابقة  العالمية 29   للقرآن الكريم بمشاركة 58 دولة حول العالم وبمشاركة وزير الأوقاف محمد مختار جمعة.

وعرضت قناة دي ام سي الإخبارية  تقريرا عن كلمة وزير الأوقاف بأن الرئيس السيسي وجه بزيادة مكافآت المسابقة العالمية للقرآن الكريم بجميع فروعها بعد الإنتهاء من تكريمهم في إحتفالية ليلة القدر العام الماضي.

كما خصصت وزارة الأوقاف 400 ألف جنيه للفرع الأول  من المسابقة  لحفظ القرىن الكريم وفهم معانيه ومقاصده لأصحاب الصوت الحسن و بلغ عدد المتسابقين 15.

كما علق مفتي  الجمهورية  الدكتور شوقي علام .أن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة  هما صنوان الأمة اللذين لا يفترقان ومصدرا التشريع وهما تفرعت عنهم جميع علوم المسلمين في شتى المجالات والتخصصات من عقيدة وفقه وأخلاق.

القران الكريم وزير الاوقاف مفتى الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظ القرآن الكريم

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