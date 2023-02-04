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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أسعار تبدأ من جنيه.. إقبال كبير على جناح هيئة الكتاب بمعرض القاهرة

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

مازال جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، يجذب زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 54، نظرًا لأسعار الكتب المخفضة المعروضة بالجناح، والتي تبدأ من جنيه واحد.

وشهد الجناح اليوم، مئات الآلاف من الجمهور الذي تسارع على اقتناء أحدث الإصدارات الخاصة بالهيئة في الجناح، فضلا عن اقتناء إصدارات سلسلة "ما"، وسلسلة "رؤية"، وإصدارات مشروع "وعي"، الذي تصدره الهيئة بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، واقتناء إصدارات سلسلة تاريخ المصريين، وأعمال التراث الشعبي، واصدارات سلسلة الشعر، ومكتبة الأسرة.

 

 

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ومن أبرز السلاسل التي حققت مبيعات جيدة، سلسلة "ما"، وسلسلة "رؤية" التي تصدرها الهيئة بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وكذلك إصدارات مشروع "وعي" الذي تصدره الهيئة بالتعاون مع الإفتاء المصرية، فضلا سلسلة تاريخ المصريين، وباقي سلاسل الهيئة، ومن الكتب التي حققت مبيعات جيدة موسوعة "القتلة.. جذور العنف عند مرشدي الإخوان" للدكتور محمد الباز، وكذلك الأعمال الكاملة للشاعر صلاح جاهين شخصية المعرض.

ومن بين إصدارات سلسة ما، "ما الحرف اليدوية" للدكتورة إيمان مهران، و"ما الأدب" للدكتور يوسف نوفل، و"ما الدراما" للدكتور عصام الدين أبو العلا، و"ما الجيولوجيا" للدكتور أسامة السيد أحمد عطية، و "ما الصيدلة" للدكتور عبد الناصر بدوي سنجاب، و"ما الكون"، "ما الفقة"، "ما الخطابة"، وغيرها الكثير من العناوين.

أما من بين إصدارات سلسلة رؤية: "فكرة في كتاب، مغامرات فلفلة، حكايات فردوس وسماحة، الحقيقة والخيال، بين الحقيقة والخيال، رحلة إلى مركز الأرض، شخصيات مصرية، قرأت لك، أحلم (الأشعار المصورة)، أغرب من الخيال، الجاهلية والصحوة، هؤلاء .. هم الإخوان، فهم مقاصد السنة النبوية رؤية عصرية، نساء على عرش مصر، حماية الكنائس في الإسلام، حق الوطن، حوار الأديان والثقافات، تنظيم النسل ومتغيرات العصر، العقل والنص، مقاصد الشرع وقضايا العصر، فلسفة الحرب والسلم والحكم، قضايا الدين والحياة رؤية عصرية، مكارم الأخلاق، مهارات التواصل في السنة النبوية، فن الكتابات والجمل القصيرة (الحكمة والمثل والتغريدة) وغيرها الكثير من العناوين.

ومن بين إصدارات سلسلة مصريات، كتاب التربية والتعليم في مصر القديمة - الأسرة المصرية في عصورها القديمة - الأرض والفلاح في مصر على مر العصور، للدكتور عبد العزيز صالح، وغيرها، وتستمر فعاليات الدورة الحالية حتى 6 فبراير الجاري، بمشاركة 1047 ناشرًا من 53 دولة مختلفة. 

يُذكر أن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 6  فبراير 2023 تحت شعار "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وتم اختيار الكاتب "صلاح جاهين" ليكون شخصية المعرض هذا ‏العام، وتحل عليها دولة المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف، وتعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها 1074 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، من 53 دولة، من بينها دول جديدة مثل المجر والدومينيكان، بالإضافة إلى فعاليات ‏ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز ‏وقامات مصرية عربية وعالمية، لتعزيز دور الثقافة في بناء ‏المستقبل الذي نتطلع إليه.

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