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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

وارد.. حقيقة اعتزال بوسي للفن بعد غياب 4 سنوات| فيديوجراف

صدى البلد

كشفت الفنانة بوسى، عن سر ابتعادها وغيابها عن الساحة الفنية حتى اعتقد الكثير من عشاقها إنها اعتزلت التمثيل.

شاهد الفيديو:

وقالت بوسى فى مداخلة ببرنامج The Insider بالعربي عن اعتزالها: “مش عارفة هل حان وقت الاعتزوال حاليا أم لا”.

وأضافت بوسى: “أنا بحب المرحلة التى اعيشها حاليا ويمكن أن اقول كفاية ما قدمته على الشاشة ولكن لا أعلم ما إذا كان ذلك بوادر لقرار الاعتزال أم لا”.

وأوضحت بوسى: “إننى أشعر فى هذا المرحلة الحاليا أن أعيش مع أسرتى وبناتى بعيدا عن الفن والتصوير وغيره”. 

وتعد الفنانة بوسى إحدى النجمات التى قدمن عديد من الاعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما والتليفزيون حيث كونت ثنائى بارع مع الفنان زوجها الراحل نور الشريف ولعل من أبرز هذه الأفلام “حبيبى دائما” و"العاشقان" و"قط على نار" وغيرها من الأعمال التى تعد من كلاسيكيات السينما المصرية.

شاهد الفيديو:

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